Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha tenido que enfrentarse a su padre para poder morir dignamente, recibirá la eutanasia tras 601 días de espera. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado finalmente la decisión y la joven parapléjica de Barcelona recibirá la eutanasia este jueves por la tarde. El tribunal de Estrasburgo ha ratificado la decisión del organismo público encargado de aprobar las eutanasias, que avaló su caso por unanimidad. “Lo tenía muy claro desde el principio: quiero morir sola y guapa», ha señalado la joven en una entrevista al programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena3 desde la casa de la abuela. «No quiero que me vean cerrando los ojos».

El tribunal le aceptó la eutanasia el 2 de agosto de 2024, pero su padre, alentado por el grupo ultra Abogados Cristianos, presentó una demanda para intentar detener el proceso en los juzgados. «No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza que he vivido”, ha remarcado Castillo horas antes de morir. “Yo me voy y vosotros os quedáis con el dolor, pero todo el dolor que he sufrido durante estos años. Quiero irme en paz, dejar de sufrir, sin más ni más. La felicidad de un padre, una madre o una hermana no debe estar por encima de la felicidad o la vida de una hija”, ha agregado.

🟠 Noelia confiesa cómo ha planeado el día en el que recibe la eutanasia.



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Periplo judicial

Las demandas para detener el proceso nunca han prosperado. El juzgado contencioso de Barcelona avaló la decisión, al igual que hizo posteriormente el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC). Abogados Cristianos elevó el caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. En todos los casos, la justicia ha entendido que Noelia Castillo está plenamente capacitada para recibir la eutanasia. Lo mismo que apunta ahora el TEDH. Durante todo este periplo, Castillo ha relatado presiones de su familia y acusaciones de “no tener corazón”. Más de un año y medio después, deja caer que quiere morir sola y en paz.

La ley se aprobó en el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de 2021, con los votos a favor de todas las fuerzas presentes en el hemiciclo la pasada legislatura excepto el Partido Popular y Vox. La eutanasia entró en vigor en junio de 2025. El caso de Noelia Castillo es el primero en todo el Estado que acaba en los tribunales.