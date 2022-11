Consumir cafè pot protegir davant del risc de patir càncer d’endometri

Les dones que prenen cafè tenen un 10% menys de risc d’acabar patint un càncer d’endometri. És la conclusió d’un estudi epidemiològic liderat per la investigadora de l’Institut Català d’Oncologia (ICO)/Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) Marta Crous-Bou i la Universitat d’Havard que ha combinat dades de dones d’arreu del món. L’estudi també ha demostrat que aquesta disminució és encara major en les dones que tenien sobrepès o obesitat, que és el principal factor de risc de patir aquesta malaltia. En aquests casos, l’efecte beneficiós del cafè i els seus compostos ha sigut més evident.

Un estudi amb més de 40.000 dones

La investigació s’ha fet amb més de 40.000 dones, 12.000 de les quals tenien càncer d’endometri i, la resta, estaven lliures de malaltia. També s’ha tingut en compte alguns factors de risc que fan a les pacients més propenses a patir aquest càncer com l’obesitat, la diabetis, el consum de tabac o l’edat de la menopausa.

És la primera vegada que es fa un estudi sobre els efectes beneficiosos del cafè i els seus components sobre el càncer d’endometri que inclogui una mostra tan nombrosa i es tinguin en compte tants factors de risc. Així i tot, algunes investigacions anteriors ja apuntaven a aquesta associació. Els investigadors creuen que la relació es troba en determinats components del cafè com, per exemple, els polifenols o altres antioxidants, els quals poden ser capaços de reduir els nivells d’estrògens o insulina, dues hormones implicades en l’origen d’aquest tumor. Així i tot, la investigadora principal d’aquest estudi ha recordat que els mecanismes biològics darrere d’aquesta associació no se saben del cert.

La porta oberta a assaigs clínics

Les conclusions d’aquest estudi obren les portes a la possibilitat de fer assaigs clínics amb suplements que continguin aquests compostos i poder fer petites intervencions en grups de pacients concrets amb més risc de patir càncer d’endometri per tal d’observar l’evolució. Crous-Bou ha destacat la importància de confirmar l’efecte beneficiós dels compostos del cafè, ja que és una beguda molt consumida arreu.