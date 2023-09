Un CAP impulsa un hort terapèutic per treballar la salut mental amb plantes

El centre d’atenció primària (CAP) de Cubelles ha impulsat un nou projecte que, a primera vista, pot sobtar algunes persones, però que està tenint molts bons resultats. El projecte va dirigit a les persones que pateixen soledat i això els provoca malestar emocional i a les persones en risc d’exclusió social. Per ajudar-les, el centre d’atenció primària ha volgut provar alguna cosa més enllà dels fàrmacs i ha posat en marxa un hort perquè aquestes persones interactuïn, facin xarxa i ocupin el seu temps en el manteniment de les plantes.

Aquesta mena de teràpies holístiques s’estan potenciant molt a l’atenció primària com a acompanyament als fàrmacs. L’hort és un element que pot fer molt per aquestes persones, ja que els permet fer activitats complementàries per treballar la gestió de les emocions, els hàbits de salut i fer activitat física. Un cop l’hort ja ha donat fruit, durant la collita de les verdures s’organitzen tallers perquè aquestes persones coneguin les propietats de les plantes i els seus beneficis medicinals. També es fan sessions d’aromateràpia i s’elaboren olis medicinals de camamilla.

Aquestes activitats es poden fer gràcies a la incorporació de nous perfils professionals al CAP: fisioterapeutes, nutricionistes i referents de benestar emocional. A tots ells els lidera una infermera que ha elaborat el projecte de l’hort terapèutic.

Resultats tangibles

Aquests tallers es fan des del març amb tretze persones d’entre 50 i 70 anys que tenien malestar emocional per la seva soledat. El grup de salut els va seleccionar i els va fer la proposta de participar a l’hort terapèutic com a tractament complementari als fàrmacs. Després s’hi van sumar usuaris de les residències de gent gran de Cubelles i de l’Associació Fibroapoyo.

Els participants asseguren sentir-se més enèrgics des que cuiden les plantes a l’hort i tenen també més ganes de relacionar-se amb altra gent. Vistos els bons resultats el CAP es planteja obrir un grup nou, aquest cop per a joves, en els pròxims mesos.