Garcia, Martínez, López, Rodríguez i Sánchez. Aquests són els cinc primers cognoms més freqüents a Catalunya, d’acord amb les darreres dades registrades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Tots cinc cognoms, a banda de les coincidències en sonoritat, també tenen en comú que estan formats per entre cinc i nou lletres. Una característica que, segons les dades de l’Idescat, comparteixen els 25 més freqüents al país. Ara bé, a Catalunya hi ha cognoms molt més llargs, tot i que molt menys comuns. Alguns, fins i tot, gairebé a punt de desaparèixer.
Un dels casos més sonats és el de Pratsobrerroca, el cognom de Gil Pratsobrerroca, l’autor d’El joc del silenci, el llibre més venut de les darreres deu setmanes a Catalunya. Aquest cognom, de catorze lletres, només el duen com a primer trenta persones a Catalunya, vint de les quals estan censades a la comarca d’Osona -d’on és originari també l’escriptor. Com a segon cognom el tenen vint persones més, motiu pel qual només hi ha 50 persones arreu del país que duguin Pratsobrerroca al seu nom. Aquest, però, no és el cognom més llarg de Catalunya, que és Torrentgenerós, de quinze lletres, que només duen sis persones com a primer cognom arreu del país. En canvi, hi ha deu persones que el tenen com a segon, per tant en total són setze. De la mateixa manera que Pratsobrerroca, la gran majoria de Torrentgenerós -tan de primer com a segon- es troben a la comarca d’Osona. Amb catorze lletres també existeix Serradesanferm, el qual el tenen 77 persones com a primer, i 66 com a segon. La major part es troben al Moianès, però també n’hi ha alguns a Osona i al Barcelonès.
Altres cognoms llargs a Catalunya
A Catalunya hi ha diversos cognoms formats per dotze lletres, segons les dades recollides a l’Idescat. El més comú d’aquest llistat és Puigdomènech, el qual el tenen 519 persones com a primer, i 515 com a segon. És a dir, més d’un miler de persones tenen Puigdomènech dins el seu nom. Bona part dels catalans que tenen aquest cognom estan censats a Osona. Un altre exemple és Torrabadella, el qual el tenen 140 com a primer i 111 com a segon. Gairebé la meitat d’aquests cognoms estan repartits entre la comarca del Berguedà i el Bages. També destaca Bernatallada, el qual el tenen 54 persones com a primer i 69 com a segon. La meitat de les persones que duen aquest cognom estan censades al Gironès. Per últim, un altre cognom de dotze lletres, i el menys comú de tots, és Rocadenbosch, el qual només el tenen deu persones com a primer, i sis com a segon. La meitat d’aquests cognoms són de persones censades al Barcelonès. És possible que existeixi algun cognom més llarg, però l’Idescat només recull aquells que, com a mínim, el duen quatre persones, ja sigui de primer o de segon.