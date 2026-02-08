García, Martínez, López, Rodríguez y Sánchez. Estos son los cinco primeros apellidos más frecuentes en Cataluña, de acuerdo con los últimos datos registrados por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Todos estos apellidos, además de las coincidencias en sonoridad, también tienen en común que están formados por entre cinco y nueve letras. Una característica que, según los datos del Idescat, comparten los 25 más frecuentes en el país. Sin embargo, en Cataluña hay apellidos mucho más largos, aunque mucho menos comunes. Algunos, incluso, están casi a punto de desaparecer.

Uno de los casos más sonados es el de Pratsobrerroca, el apellido de Gil Pratsobrerroca, el autor de El joc del silenci, el libro más vendido de las últimas diez semanas en Cataluña. Este apellido, de catorce letras, solo lo llevan como primero treinta personas en Cataluña, veinte de las cuales están censadas en la comarca de Osona -de donde es originario también el escritor. Como segundo apellido lo tienen veinte personas más, motivo por el cual solo hay 50 personas en todo el país que lleven Pratsobrerroca en su nombre. Este, sin embargo, no es el apellido más largo de Cataluña, que es Torrentgenerós, de quince letras, que solo llevan seis personas como primer apellido en todo el país. En cambio, hay diez personas que lo tienen como segundo, por lo tanto en total son dieciséis. De la misma manera que Pratsobrerroca, la gran mayoría de Torrentgenerós -tanto de primero como de segundo- se encuentran en la comarca de Osona. Con catorce letras también existe Serradesanferm, el cual lo tienen 77 personas como primero, y 66 como segundo. La mayor parte se encuentran en el Moianès, pero también hay algunos en Osona y en el Barcelonès.

Otros apellidos largos en Cataluña

En Cataluña hay varios apellidos formados por doce letras, según los datos recogidos en el Idescat. El más común de este listado es Puigdomènech, el cual lo tienen 519 personas como primero, y 515 como segundo. Es decir, más de un millar de personas tienen Puigdomènech dentro de su nombre. Buena parte de los catalanes que tienen este apellido están censados en Osona. Otro ejemplo es Torrabadella, el cual lo tienen 140 como primero y 111 como segundo. Casi la mitad de estos apellidos están repartidos entre la comarca del Berguedà y el Bages. También destaca Bernatallada, el cual lo tienen 54 personas como primero y 69 como segundo. La mitad de las personas que llevan este apellido están censadas en el Gironès. Por último, otro apellido de doce letras, y el menos común de todos, es Rocadenbosch, el cual solo lo tienen diez personas como primero, y seis como segundo. La mitad de estos apellidos son de personas censadas en el Barcelonès. Es posible que exista algún apellido más largo, pero el Idescat solo recoge aquellos que, como mínimo, lo llevan cuatro personas, ya sea de primero o de segundo.