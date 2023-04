Els Mossos temen un repunt de les punxades a les discoteques a l’estiu

Els Mossos d’Esquadra preveuen que aquest estiu tornin les punxades a la discoteca. Aquesta és la previsió que fan els responsables policials a la vista de les dades analitzades i l’evolució d’aquesta mena de fenòmens. De fet, l’any passat els Mossos sospitaven que les punxades podien arribar al territori on tenen competències perquè ja s’havien denunciat a la Catalunya Nord i a França. I no anaven errats, perquè el primer fet d’aquestes característiques del qual la policia catalana va tenir coneixement va ser el 4 de juny del 2022.

Segons un informe parlamentari registrat aquesta setmana pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, tot i que els Mossos d’Esquadra no van detenir ningú sí que van rebre 156 denúncies per fets d’aquesta mena, però només van poder registrar dos únics denunciats. Ara bé, l’anàlisi de les dades indica que el fenomen de les punxades és bàsicament “estival”. Segons aquest document, al qual ha tingut accés El Món, la policia espera a l’estiu de 2023 per constatar “si es produeix un augment dels casos”, tal com sospitaven l’any passat. Les punxades van obligar a posar en marxa un pla de treball de detecció i fins i tot un conveni entre els Mossos d’Esquadra i de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) arran de l’alarma que havia generat.

Un grup de joves es dirigeix a una discoteca Pau Venteo / Europa Press

Sense relació amb delictes sexuals

Ateses les dades del departament, quan, el 4 de juliol del 2022, es va tenir constància per primera vegada d’una punxada a Catalunya, els Mossos d’Esquadra van requerir informació a policies d’altres estats europeus, com Bèlgica, França o el Regne Unit, així com a les Illes o a Navarra, per saber com afrontaven aquesta mena de fets als països on ja feia temps que es registraven. A més, la policia catalana va implantar una sèrie d’accions i protocols d’investigació per valorar si aquestes punxades a les discoteques o altres entorns d’oci tenien alguna relació amb delictes de caràcter sexual o amb robatoris. Una operativa pensada tant per a la prevenció com per poder rastrejar fets denunciats.

L’estadística dels Mossos d’Esquadra va concloure que el mes de juny es van registrar dues denúncies per punxades; al juliol, 38; a l’agost, 82; al setembre, 20; a l’octubre,6; al novembre,3, i al desembre, 5. En total 156 denúncies que han servit per fer anàlisi i prospectiva. La tendència és clarament descendent fora de l’època estival. I les punxades no s’han pogut relacionar amb altres fets que les puguin presentar com un mitjà per perseguir un objectiu delictiu. “Cap dels fets protagonitzats per les persones denunciades tenia relació amb una altra tipologia delictiva de caràcter sexual o patrimonial”, ressalta l’informe d’Interior.

La policia assegura que d’acord amb l’estudi de dades, fet de manera continuada des del mes de juliol del 2022, “no s’ha detectat cap relació entre les denúncies formalitzades o incidents registrats amb motiu de punxades amb altres tipologies delictives de caràcter sexual o patrimonial”. És a dir, que no s’ha pogut establir que les punxades siguin per inocular substàncies a la víctima per a una eventual submissió química per violar-la o robar-li pertinences, que era la gran preocupació. Ara, els Mossos, tot i admetre que la punxada genera “terror sexual”, insisteixen que les estadístiques fa temps que mostren que la submissió química és més aviat per altres sistemes.

Part del document de prevenció de les punxades químiques/Mossos

Plans especials

En aquest context de prevenció, control i investigació del fenomen de les punxades, els Mossos van posar en marxa el “pla d’acció contra les violències sexuals en entorns d’oci”. L’operativa contemplada en aquest pla d’acció ha permès aquesta “detecció incipient dels fets relacionats amb el fenomen de les punxades en oci nocturn”. Aquest pla es va complementar amb “serveis planificats relacionats amb l’oci nocturn per a les dotacions en servei”. Dos elements que han facilitat a la policia crear un “entorn de recopilació de dades” per aglutinar tota la informació relativa al fenomen de les punxades per poder-lo descriure detalladament, per detectar amb facilitat i de manera proactiva qualsevol canvi i descriure, en cas que fos necessari, el perfil de víctima i autor en aquests fets.

Ara, amb l’experiència i les dades a la mà, la policia tot i que dona per fet un suposat repunt a l’estiu, ja li tenen el peu al coll per poder prevenir el fenomen o fer posteriors seguiments un cop tinguin coneixement d’alguna denúncia. La vigilància de les punxades s’afegeix al control i detecció dels fets delictius habituals a les zones d’oci, com les agressions sexuals, robatoris, seguretat viària, baralles multitudinàries, lesions o tràfic de drogues. Aquests són els objectius de vigilància als establiments de pública concurrència dedicats a l’oci com les discoteques, bars musicals i pubs i els espectacles oberts, els espais oberts públics i privats o, fins i tot, en espais adjacents com les platges o parcs públics o el transport per arribar-hi.

En aquests plans també s’inclou un operatiu que signen tant Interior com Salut i també el Departament d’Igualtat i Feminismes. L’han batejat com a Procediment d’actuació davant les punxades en locals d’oci. L’estiu determinarà si finalment es confirma el caràcter estacional de les punxades que els Mossos preveuen arran de l’experiència de l’any passat i dels països europeus de l’entorn.