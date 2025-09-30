La justícia ordena restituir Toni Rodríguez com a cap d’investigació dels Mossos

El Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona ha ordenat la restitució de l’intendent dels Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, com a cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC). Segons ha avançat SER Catalunya, el jutjat ha anul·lat el cessament de Rodríguez, que va ser enviat a Rubí com a cap l’Àrea Bàsica Policial de la localitat, perquè el considera injustificat i sense motivació. D’aquesta manera, la justícia es limita a declarar l’acomiadament improcedent i injustificat, però no entra en el rerefons de la polèmica que va generar la reubicació de l’intendent, que es va interpretar com un càstig.
La seva destitució va ser conseqüència de la sacsejada de la cúpula dels Mossos impulsada el 2021 pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, que va fulminar el major Josep Lluís Trapero i el va substituir per una terna formada pels comissaris Josep Maria Estela i Eduard Sallent i la intendenta Rosa Bosch. L’oposició, liderada pel PSC, va denunciar una purga de comandaments afins a Trapero, entre els quals hi havia Toni Rodríguez, que va fer públiques les ingerències polítiques en investigacions sensibles dels Mossos que afectaven dirigents de Junts com l’exconseller d’Interior Miquel Buch o l’expresidenta de Junts, Laura Borràs.
La sentència al·lega que “no s’expliciten les raons d’oportunitat que puguin sostenir la falta de confiança o idoneïtat que es van apreciar a l’inici de la seva designació per al càrrec que ostentava ni les raons que sostenen la decisió d’un nou encàrrec de funcions”. El jutjat entén que no queda clar si “s’han vist modificades les seves atribucions i/o la ineptitud per dur-les a terme de manera que pugui concloure’s en quines circumstàncies s’ha modificat la seva aptitud per al desenvolupament de les funcions encomanades”. Per això opta per estimar la demanda i anul·la les dues resolucions impugnades per Rodríguez.