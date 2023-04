El poblet català que pot passar per un racó de la Toscana

A la vall del riu Corb, a l’Urgell, hi ha un poble que podria passar per un racó de la Toscana. O almenys això és el que creuen els responsables de la sèrie Dr. Death, que han triat Guimerà, un poblet de gairebé 300 habitants permanents, per gravar un capítol que teòricament passa a la coneguda regió italiana. “Estàvem buscant un poble que se suposa que és la Toscana. Aquest és fenomenal perquè està molt verge encara”, ha explicat a TV3 el cap de localitzacions del rodatge, Félix Rosell. “No hi ha elements moderns i és molt tranquil”.

La sèrie de drama criminal, que explica els casos de metges i cirurgians famosos per les seves males pràctiques mèdiques, roda un dels episodis de la segona temporada en aquest petit poble de l’Urgell. Aquesta setmana un equip format per 180 persones ha desembarcat a Guimerà i ha esvalotat els veïns. El rodatge està envoltat d’un gran secretisme i no es permet l’accés de la premsa al poble, però tant l’Ajuntament com els habitants de Guimerà esperen que serveixi per revitalitzar la seva economia. L’alcalde, Salvador Balcells, és el més satisfet de tots i no descarta que el poble es pugui convertir en un “plató de cine”.

Guimerà (Urgell) es farà passar per un poble de la Toscana en el rodatge d’una sèrie / Maria Rosa Ferré / Wikimedia Commons (cc-by-sa-2.0)

Guimerà, un poble medieval amb encant

Guimerà és un poble medieval declarat bé cultural d’interès nacional amb un gran patrimoni arquitectònic. L’Anna, que fa anys que hi estiueja perquè tota la vida la seva família ha tingut molta relació amb la vall del riu Corb, explica a El Món que és un poblet molt “original” perquè “pràcticament no s’ha tocat amb els anys”. A la dècada dels 70 molta gent va marxar a Barcelona per buscar-se la vida, però no van vendre’s la casa del poble i mantenir-hi el contacte.

Tot i que té molt poca població permanent, les cases s’han mantingut en bon estat gràcies a aquestes famílies. “Els fills dels qui van marxar fa mig segle han tornat al poble per passar-hi els caps de setmana o estiuejar”, relata. Com que és un poble medieval, bona part dels carrers són inaccessibles als cotxes i això el converteix en un lloc ideal per a famílies amb nens. “Les meves filles amb tres anys podien anar pel carrer sense risc”, recorda l’Anna.

Tot i ser un poble petit, té molta vida. El 2020 un grup de veïns va crear l’associació Viu Guimerà, per revitalitzar el poble per atreure més veïns permanents, millorar-ne els serveis i promocionar l’economia local i el turisme.