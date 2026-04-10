Pere Lluís Font, una de les persones més aclamades del món acadèmic català ha mort la nit d’aquest dijous 9 d’abril als 91 anys. Filòsof, teòleg i traductor Font també va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 2025 per la seva feina centrada en el cristianisme, la filosofia i Catalunya. Font va néixer a Pujalt, al Pallars Sobirà l’any 1934 i va exercir com a professor universitari d’Història de la Filosofia moderna i de Filosofia de la Religió a més d’inspirar i servir de mestre d’altres filòsofs i desenvolupar un llenguatge filosòfic en català.
Marcat per una infància humil a Pujalt Font se’n va anar a estudiar de capellà al seminari de la Seu d’Urgell d’on va plegar i se’n va anar a estudiar a França, on es va trobar amb les seves grans inspiracions com Montaigne, Descartes i Pascal. Durant la seva estada a França es va llicenciar a l’Institut Teològic de Tolosa i no va ser fins a l’any 1963 que va tornar a Catalunya, a Barcelona concretament, per incorporar-se com a ajudant de Joaquim Carreras Artau a la Universitat de Barcelona. L’any 1968 Font va fer el salt a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on va romandre fins a la seva jubilació l’any 2004 després d’una vida docent entregada a l’ensenyament història de la filosofia, antiga i moderna.
Durant la seva vida va traduir diversos clàssics de la filosofia moderna com el ‘Discurs del mètode’ de Descartes, ’Crítica de la raó pràctica’ de Kant i ’Pensaments i opuscles de Pascal’, va publicar diversos assajos com ‘De Sibiuda a Pascal, passant per Montaigne i per Descartes’ i ’Filosofia de la religió. Sis assaigs i una nota’. L’any 2025 Font va rebre el 57è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes per la seva tasca de normalitzar i difondre la filosofia en català, convertint-se en el primer filòsof a rebre el premi.
Xavier Antich i Salvador Illa lamenten la mort de Pere Lluís Font
A través de les xarxes socials el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, s’han acomiadat de Pere Lluís Font. El cap de l’executiu català ha assegurat que es troba “molt trist” en assabentar-se de la mort del filòsof i ha destacat que era una persona “incansable en la defensa del català i dels valors humans. El meu sentit condol a la família i amics”.
Xavier Antich, per la seva banda ha destacat que Font “va ser un mitjancer prodigiós, que va incorporar a la cultura catalana el més rellevant del pensament europeu de la Il·lustració i la modernitat. Algunes de les iniciatives més rellevants i de més impacte per fer que, després de la dictadura, la filosofia tornés a parlar en llengua catalana porten la seva signatura”.