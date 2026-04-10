Pere Lluís Font, una de las personas más aclamadas del mundo académico catalán, falleció la noche de este jueves 9 de abril a los 91 años. Filósofo, teólogo y traductor, Font también recibió el Premio de Honor de las Letras Catalanas en el año 2025 por su trabajo centrado en el cristianismo, la filosofía y Cataluña. Font nació en Pujalt, en el Pallars Sobirà en 1934 y trabajó como profesor universitario de Historia de la Filosofía moderna y de Filosofía de la Religión, además de inspirar y servir de maestro a otros filósofos y desarrollar un lenguaje filosófico en catalán.

Marcado por una infancia humilde en Pujalt, Font se fue a estudiar para sacerdote al seminario de la Seu d’Urgell, de donde se retiró y se fue a estudiar a Francia, donde encontró sus grandes inspiraciones como Montaigne, Descartes y Pascal. Durante su estancia en Francia se licenció en el Instituto Teológico de Toulouse y no fue hasta el año 1963 que volvió a Cataluña, a Barcelona concretamente, para incorporarse como ayudante de Joaquim Carreras Artau en la Universidad de Barcelona. En 1968, Font dio el salto a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde permaneció hasta su jubilación en 2004 tras una vida docente dedicada a la enseñanza de la historia de la filosofía, antigua y moderna.

Durante su vida tradujo varios clásicos de la filosofía moderna como el ‘Discurso del método’ de Descartes, ‘Crítica de la razón práctica’ de Kant y ‘Pensamientos y opúsculos de Pascal’, publicó varios ensayos como ‘De Sibiuda a Pascal, pasando por Montaigne y por Descartes’ y ‘Filosofía de la religión. Seis ensayos y una nota’. En 2025, Font recibió el 57.º Premio de Honor de las Letras Catalanas por su labor de normalizar y difundir la filosofía en catalán, convirtiéndose en el primer filósofo en recibir el premio.

Xavier Antich y Salvador Illa lamentan la muerte de Pere Lluís Font

A través de las redes sociales, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, se han despedido de Pere Lluís Font. El jefe del ejecutivo catalán ha asegurado que se encuentra «muy triste» al enterarse de la muerte del filósofo y ha destacado que era una persona «incansable en la defensa del catalán y de los valores humanos. Mi sentido pésame a la familia y amigos».

El filósofo Pere Lluís Font ganador del 57.º Premio de Honor de las Letras Catalanas | Guillem Roset (ACN)

Xavier Antich, por su parte, ha destacado que Font «fue un mediador prodigioso, que incorporó a la cultura catalana lo más relevante del pensamiento europeo de la Ilustración y la modernidad. Algunas de las iniciativas más relevantes y de mayor impacto para hacer que, después de la dictadura, la filosofía volviera a hablar en lengua catalana llevan su firma».