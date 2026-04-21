Veolia impulsa un Godó més sostenible amb estalvi d’emissions, aigua i residus

Veolia i el Barcelona Open Banc Sabadell han col·laborat per quart any consecutiu per impulsar la 73a edició del Trofeu Conde de Godó com a esdeveniment esportiu de referència internacional en la gestió sostenible i el respecte al medi ambient, amb diverses iniciatives durant el torneig per fomentar la sostenibilitat. Aigües de Barcelona, que forma part del Grup Veolia, ha instal·lat quinze fonts d’aigua de l’aixeta, en nou ubicacions de l’esdeveniment, a través de les quals s’han lliurat més de 16.000 litres d’aigua, i ha repartit 2.300 ampolles reutilitzables entre jugadors, staff, premsa i públic per contribuir a la reducció de residus.
Aquestes accions, en aquesta edició del 2026, han aconseguit evitar gairebé 600 quilos de residus, l’equivalent a més de 6.000 quilos d’emissions de CO₂ i més de 90.000 litres de petjada hídrica. Cal recordar que per cada 1.000 litres d’aigua de l’aixeta, s’estalviaran 44 quilos de residus i 453 quilos d’emissions de diòxid de carboni equivalents respecte al que suposa consumir el mateix volum en forma d’aigua envasada.
L’empresa liderarà un any més el càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica, per tal de fomentar la sostenibilitat del Barcelona Open Banc Sabadell -Trofeu Conde de Godó. Com a novetat en aquesta edició, Aigües de Barcelona ha disposat d’un espai propi dins la Fan Zone del torneig amb una proposta interactiva que combina hidratació sostenible i esport. En aquest espai, les persones assistents s’han pogut hidratar amb aigua de l’aixeta i han participat en un repte esportiu per sensibilitzar sobre la importància de l’aigua com a recurs essencial i la necessitat de reduir els residus plàstics.
Referents en l’àmbit de la sostenibilitat
La col·laboració amb el Conde de Godó s’emmarca en l’estratègia de Veolia de promoure la sostenibilitat en grans esdeveniments. En aquest àmbit, Aigües de Barcelona és referent en hidratació sostenible: durant el 2025, la companyia va instal·lar fonts en 27 esdeveniments (13 curses esportives i 14 activitats culturals, esportives i congressos), i va arribar a prop de 600.000 assistents. D’aquesta manera, les fonts d’aigua potable instal·lades en esdeveniments eviten la generació de residus plàstics a les ciutats i garanteixen una hidratació amb aigua de l’aixeta entre el públic, reforçant el compromís d’Aigües de Barcelona amb el desenvolupament sostenible del territori metropolità.