Veolia impulsa un Godó más sostenible con ahorro de emisiones, agua y residuos

Veolia y el Barcelona Open Banc Sabadell han colaborado por cuarto año consecutivo para impulsar la 73ª edición del Trofeo Conde de Godó como evento deportivo de referencia internacional en la gestión sostenible y el respeto al medio ambiente, con diversas iniciativas durante el torneo para fomentar la sostenibilidad. Aigües de Barcelona, que forma parte del Grupo Veolia, ha instalado quince fuentes de agua del grifo, en nueve ubicaciones del evento, a través de las cuales se han distribuido más de 16.000 litros de agua, y ha repartido 2.300 botellas reutilizables entre jugadores, staff, prensa y público para contribuir a la reducción de residuos.

Estas acciones, en esta edición del 2026, han conseguido evitar casi 600 kilos de residuos, el equivalente a más de 6.000 kilos de emisiones de CO₂ y más de 90.000 litros de huella hídrica. Cabe recordar que por cada 1.000 litros de agua del grifo, se ahorrarán 44 kilos de residuos y 453 kilos de emisiones de dióxido de carbono equivalentes respecto a lo que supone consumir el mismo volumen en forma de agua embotellada.

Una de las fuentes instaladas por Aigües de Barcelona, del Grupo Veolia, en el 73º Trofeo Conde de Godó / Cedida

La empresa liderará un año más el cálculo de la huella de carbono y la huella hídrica, para fomentar la sostenibilidad del Barcelona Open Banc Sabadell -Trofeo Conde de Godó. Como novedad en esta edición, Aigües de Barcelona ha dispuesto de un espacio propio dentro de la Fan Zone del torneo con una propuesta interactiva que combina hidratación sostenible y deporte. En este espacio, los asistentes han podido hidratarse con agua del grifo y han participado en un reto deportivo para sensibilizar sobre la importancia del agua como recurso esencial y la necesidad de reducir los residuos plásticos.

Referentes en el ámbito de la sostenibilidad

La colaboración con el Conde de Godó se enmarca en la estrategia de Veolia de promover la sostenibilidad en grandes eventos. En este ámbito, Aigües de Barcelona es referente en hidratación sostenible: durante el 2025, la compañía instaló fuentes en 27 eventos (13 carreras deportivas y 14 actividades culturales, deportivas y congresos), y alcanzó cerca de 600.000 asistentes. De esta manera, las fuentes de agua potable instaladas en eventos evitan la generación de residuos plásticos en las ciudades y garantizan una hidratación con agua del grifo entre el público, reforzando el compromiso de Aigües de Barcelona con el desarrollo sostenible del territorio metropolitano.