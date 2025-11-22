Protecció Civil desactiva l’alerta per forts vents sense quasi incidències

L’hivern ha arribat de cop a Catalunya i ho ha fet amb temperatures especialment baixes a diversos punts del país. Aquesta baixada dels termòmetres ha anat acompanyada de ràfegues de forts vents que van obligar a activar l’alerta per ventades. Malgrat que s’hagi activat l’alerta, els serveis d’emergència de la Generalitat de Catalunya han viscut un dia relativament tranquil i gairebé sense incidències.
Els Bombers de la Generalitat ‘només’ han rebut uns 70 avisos pel vendaval de la qual la majoria han estat provinents de la Regió d’Emergències de Girona (29), seguida de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord (14). Pel que fa a les trucades d’emergència que ha rebut el telèfon d’emergències 112 ha rebut prop de 80 trucades relacionades amb les ràfegues de vent. La majoria de trucades han arribat des d’Osona (11), Barcelonès (8), Alt Empordà (7), Selva (7) i Vallès Occidental (7).
Entre els casos més sonats d’aquest episodi de ventades ha estat el de la Vall d’en Bas, a la Garrotxa, on els Bombers de la Generalitat han hagut d’intervenir després que el vent fes volar el mobles d’un palet d’un terrat i que aquests acabessin enganxant en uns cables. Els agents dels Bombers han hagut de recollir les fustes i avisar la companyia per comprovar que no hi hagués desperfectes ni cap alteració provocada pel seu impacte.
Tancament #VENTCAT: #Bomberscat rebem 83 avisos des de les 13 h de 21/11 a les 15 h del 22/11 #RECentre 11#REGirona 40#RELleida 1#REMNord 16#REMSud 8#RETarragona 6#RETerresEbre 1https://t.co/DhsL5FHkNU— Bombers (@bomberscat) November 22, 2025
El vent arriba a superar, amb molta tranquil·litat, els 100 km/h
L’episodi de forts vents ha fet que els anemòmetres hagin hagut de treballar de valent i hagin registrat ràfegues de vent que han superat fàcilment i àmpliament els 100 km/h a les cotes altes del Pirineu. A Boí, de fet, s’han registrat ràfegues de vent de 122,8 km/h i al nord de l’Alt empordà, concretament a Portbou-coll dels Belitres. A localitats del país com Navata, Roses, Mas de Barberans, el Perelló i Sant Pere Pescador i d’altres poblacions catalanes les ratxes de vent s’han situat entre els 70 i 80 km/h.