Protección Civil desactiva la alerta por fuertes vientos sin casi incidencias

El invierno ha llegado de golpe a Cataluña y lo ha hecho con temperaturas especialmente bajas en varios puntos del país. Esta bajada de los termómetros ha ido acompañada de ráfagas de fuertes vientos que obligaron a activar la alerta por vendavales. A pesar de que se haya activado la alerta, los servicios de emergencia de la Generalitat de Cataluña han vivido un día relativamente tranquilo y casi sin incidencias.

Los Bomberos de la Generalitat ‘solo’ han recibido unos 70 avisos por el vendaval, de los cuales la mayoría han sido provenientes de la Región de Emergencias de Girona (29), seguida de la Región de Emergencias Metropolitana Norte (14). En cuanto a las llamadas de emergencia que ha recibido el teléfono de emergencias 112, ha recibido cerca de 80 llamadas relacionadas con las ráfagas de viento. La mayoría de las llamadas han llegado desde Osona (11), Barcelonés (8), Alt Empordà (7), Selva (7) y Vallès Occidental (7).

Entre los casos más sonados de este episodio de vendavales ha sido el de la Vall d’en Bas, en la Garrotxa, donde los Bomberos de la Generalitat han tenido que intervenir después de que el viento hiciera volar los muebles de un palet de una azotea y que estos acabaran enganchándose en unos cables. Los agentes de los Bomberos han tenido que recoger las maderas y avisar a la compañía para comprobar que no hubiera desperfectos ni ninguna alteración provocada por su impacto.

El viento llega a superar, con mucha tranquilidad, los 100 km/h

El episodio de fuertes vientos ha hecho que los anemómetros hayan tenido que trabajar arduamente y hayan registrado ráfagas de viento que han superado fácilmente y ampliamente los 100 km/h en las cotas altas del Pirineo. En Boí, de hecho, se han registrado ráfagas de viento de 122,8 km/h y al norte del Alt Empordà, concretamente en Portbou-coll dels Belitres. En localidades del país como Navata, Roses, Mas de Barberans, el Perelló y Sant Pere Pescador y otras poblaciones catalanas las rachas de viento se han situado entre los 70 y 80 km/h.