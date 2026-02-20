Catalunya deixa enrere el darrer temporal de vent que ha sacsejat el país durant aquesta setmana. Durant la nit de dijous a divendres el telèfon d’emergències 112 ‘només’ ha rebut 22 trucades relacionades amb incidents relacionats amb el vent des de les deu de la nit de dijous i fins a les set del matí de divendres.
En total, des de l’inici del temporal el telèfon d’emergències 112 va rebre 497 trucades relacionades amb el fort vent, la majoria concentrades al Barcelonès (36,38%), el Baix Camp (16,43%), el Tarragonès (12,68%) i el Baix Llobregat (6,57%). Pel que fa als municipis on més s’han registrat més trucades hi ha Barcelona (128), Tarragona (33) i Reus (29).
Una desena de comarques en alerta
Malgrat que el temporal de vent vagi a la baixa encara resten una desena de comarques en alerta. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté una desena de comarques en alerta entre les sis del matí i les dotze del migdia. El Meteocat ha activat els avisos SMP (Situació Meteorològica de Perill) per perill moderat a la Vall d’Aran, Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, l’Alt Empordà, el Baix Penedès, el Tarragonès i l’Alt Camp; mentre que en perill alt es troben el Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià. “El vent bufarà de component oest. Al Pirineu, el llindar d’avís se superarà sobretot a les cotes altes”, alerta el Meteocat.
El Meteocat afegeix que aquest divendres la previsió mostra que hi haurà vent fort que anirà progressivament desapareixent durant el dia, mentre que es poden produir precipitacions en forma de neu al vessant nord del Pirineu català.
#PrediccióAvui— Meteocat (@meteocat) February 20, 2026
Avui, esperem un divendres amb:
❄ Neu al vessant nord del Pirineu fins a migdia.
🌤 Circulació de núvols alts a la tarda.
💨 Vent fort, però progressivament a la baixa.
Tots els detalls, al butlletí: 👇https://t.co/GD715EbTNx pic.twitter.com/J1rdrxAWbx