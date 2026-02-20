Cataluña deja atrás el último temporal de viento que ha sacudido el país durante esta semana. Durante la noche de jueves a viernes, el teléfono de emergencias 112 ‘solo’ ha recibido 22 llamadas relacionadas con incidentes relacionados con el viento desde las diez de la noche del jueves hasta las siete de la mañana del viernes.

En total, desde el inicio del temporal, el teléfono de emergencias 112 recibió 497 llamadas relacionadas con el fuerte viento, la mayoría concentradas en el Barcelonès (36,38%), el Baix Camp (16,43%), el Tarragonès (12,68%) y el Baix Llobregat (6,57%). En cuanto a los municipios donde más se han registrado llamadas, están Barcelona (128), Tarragona (33) y Reus (29).

Una decena de comarcas en alerta

A pesar de que el temporal de viento vaya disminuyendo, aún quedan una decena de comarcas en alerta. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene una decena de comarcas en alerta entre las seis de la mañana y las doce del mediodía. El Meteocat ha activado los avisos SMP (Situación Meteorológica de Peligro) por peligro moderado en la Vall d’Aran, Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, l’Alt Empordà, el Baix Penedès, el Tarragonès y l’Alt Camp; mientras que en peligro alto se encuentran el Baix Camp, el Baix Ebre y el Montsià. «El viento soplará de componente oeste. En el Pirineo, el umbral de aviso se superará sobre todo en las cotas altas», alerta el Meteocat.

El Meteocat añade que este viernes la previsión muestra que habrá viento fuerte que irá desapareciendo progresivamente durante el día, mientras que se pueden producir precipitaciones en forma de nieve en la vertiente norte del Pirineo catalán.