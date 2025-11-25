L’arribada del fred a Catalunya, de cop i volta, ha fet que els termòmetres registressin temperatures especialment baixes per a l’època de l’any i fins i tot amb les primeres nevades al territori català. Davant d’aquests fets la Generalitat s’ha marcat com a objectiu fer valdre un element clau per combatre els riscos derivats del fred. Sergio Delgado, subdirector en programes de Protecció Civil de la Generalitat assenyala que es parla poc de l’hivern, ja que es tenen menys presents els riscos que pot portar el fred. Delgado ha destacat que la campanya ha de servir com un “toc d’atenció a la ciutadania” davant dels riscos que pot generar la campana hivernal.
Els experts presents en el brífing fet a la Conselleria d’Interior de la Generalitat s’ha centrat a avisar dels riscos derivats del fred i quins consells necessita la ciutadania per poder combatre les inclemències derivades de la campanya hivernal. Entre els riscos que han exposat els tècnics de la Generalitat hi ha les ventades, les inundacions “un dels riscos que més mortalitat ha provocat en els últims 15 anys”, les allaus i el fred intens.
Autoprotecció, la pedra angular per a la ciutadania
Des de Protecció Civil han posat l’autoprotecció de la ciutadania com una pedra angular per combatre els riscos derivats del fred. Els consells que es donen des de Protecció Civil als ciutadans varien segons el fenomen al qual s’hagi d’enfrontar la població catalana, ja que cada fenomen és diferent. En el cas de les ventades es demana que la gent retiri els possibles objectes que puguin sortir volant dels balcons i evitar els fronts marítims del país, les zones boscoses i enjardinades i no aturar-se al costat de bastides i murs. “És millor quedar-se a casa”, assenyalen.
Les nevades són el risc més habitual i el més ‘vistós’ durant la temporada hivernal. A la vegada també és un dels que més maldecaps suposen per als serveis d’emergència i per a la població. Des de Protecció Civil recomanen que un cop comença a nevar la gent ha d’esperar que passi la nevada, si s’ha de moure ho ha de fer abans o després del temporal i demanen estar preparats utilitzant el principi de l’autoprotecció, ja que recomanen que es consulti la previsió meteorològica i l’estat de la via. Cal portar el vehicle preparat, no circular amb poca benzina, portar aigua i menjar o tenir mantes. “Ens podem quedar atrapats i si tens aquests elements pots estar mitjanament tranquil”, destaca Delgado.
Els tècnics alerten que en el cas de les allaus també intervé l’aspecte de preparació de la població, ja que s’ha d'”evitar activitat en zones afectades per perill fort o molt fort. Si fem activitats de muntanya hem d’anar equipats correctament”.
En el cas del fred intens des de Protecció Civil destaquen la importància de la comunitat. “Tots coneixem un veí gran que viu sol al nostre edifici”, exemplifiquen els tècnics que demanen evitar que les persones vulnerables surtin a l’exterior en episodis de fred intens. “Vetllem per aquestes persones no només amb autoprotecció també a escala comunitària”, assenyalen. A la vegada, demanen que si a les llars catalanes s’utilitzen estufes de gas o de butà, de coses que cremin, ha d’haver-hi una ventilació mínima per evitar intoxicacions. “Cal que entri oxigen i hi hagi una renovació d’oxigen”.
Els riscos del fred
Pel que fa a les ventades els experts destaquen que es poden produir fenòmens com les caigudes de branques i arbres -sobretot en zones sensibles com són els parcs i jardins i les zones boscoses-, el despreniment de façanes, les caigudes d’objectes de balcons, el desplaçament de mobiliari urbà, l’arrossegament de persones al front marítim o la dificultat en la conducció.
En el cas de les nevades, el risc ha anat augmentant en els darrers anys i suposa un risc sobretot a la mobilitat. Els experts destaquen que hi ha més gent a zones de muntanya que no està acostumada a les inclemències que s’hi poden trobar o que no són nadius de muntanya i que, com a conseqüència, estan més exposats. A més, les nevades poden generar problemes a les infraestructures de mobilitat o altres serveis bàsics i que això pugui comportar una incidència destacada en els serveis de subministrament bàsics.
El fred intens, que pot ser un dels riscos a priori més inofensius, té un gran impacte, ja que pot afectar directament a les persones més vulnerables. De fet, els tècnics assenyalen que els accidents de la llar són els riscos més alts generats pel fred intens junt amb les gelades en infraestructures i serveis bàsics.