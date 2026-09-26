El Departament de Salut només va incoar tres expedients sancionadors després de rebre 360 queixes i denúncies per vulneració de drets lingüístics en l’àmbit sanitari el 2025. És a dir, el 0,83% de les denúncies. Aquestes són les dades oficials que la consellera de Salut ha remès al Parlament en una resposta escrita a una bateria de preguntes formulada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya. Olga Pané detalla en la seva resposta que, de la totalitat de les reclamacions tramitades al llarg de l’any passat, la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques tan sols va iniciar vuit informacions prèvies per possible vulneració de drets lingüístics en casos on, “presumptament, s’hauria pogut produir una irregularitat en l’assistència sanitària als pacients”.
La consellera també concreta el balanç d’aquestes actuacions d’investigació: “Tres de les informacions prèvies iniciades durant l’any 2025 van finalitzar en arxiu, 2 en trasllat i en 3 es va incoar un expedient sancionador”. Fonts de Junts consideren que aquestes xifres demostren que la vulneració de drets lingüístics no és una prioritat ni per al Departament de Salut ni per al Govern. Així mateix, critiquen que la conselleria consideri que hi ha 355 queixes que no tenen fonament, remarquen que qui fa el pas de denunciar és perquè està convençut que s’han vulnerat els seus drets i recorden que hi ha molts casos que no es posen en coneixement de l’administració. “L’última prioritat que té el Govern és defensar la llengua catalana i els drets lingüístics dels catalans, en salut es veu clarament”, insisteixen.
Des del Departament de Salut s’aclareix que, en el marc de les seves competències, quan els fets derivats d’una denúncia donen lloc a la tramitació d’un expedient d’aquesta mena, les sancions que es puguin proposar tenen naturalesa administrativa i s’adrecen directament al titular del centre o establiment corresponent, sense que la resolució o penalització reverteixi econòmicament o directament en la persona reclamant. En aquest sentit, les mateixes fonts de la formació de Carles Puigdemont subratllen que aquests tres expedients sancionadors s’han obert a l’entitat però que es desconeix si han arribat al professional implicat, que és el responsable de vulnerar els drets lingüístics del denunciant. Així mateix, la conselleria recorda que la inspecció sanitària actua exclusivament arran de denúncies per”possible vulneració lingüística del català, on presumptament s’havia produït una irregularitat en l’assistència sanitària”.
Les queixes assoleixen un màxim històric
Les queixes per vulneració de drets lingüístics a la sanitat pública continuen la seva tendència a l’alça i van assolir un nou màxim històric l’any 2025. Segons les darreres dades del CatSalut, es van registrar un total de 360 queixes, la xifra més alta recollida fins ara. Aquest increment constant reflecteix una maregassa de fons sobre el respecte i la garantia del català en l’atenció sanitària, on cada vegada més usuaris decideixen formalitzar la seva queixa davant de situacions en què no se’ls ha garantit l’atenció en la seva llengua. Fins al mes de juliol del 2025 es van registrar 179 queixes o denúncies de les 360 totals, una tendència que es va mantenir en la segona meitat de l’any, quan es van registrar 181 denúncies. La xifra total suposa un nou màxim històric després de registrar-ne 233 el 2022, 342 el 2023 i 358 el 2024.