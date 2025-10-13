L’àmbit sanitari lidera les queixes que ha recollit Plataforma per la Llengua al llarg de l’any 2024, tal com recull l’Informe de queixes lingüístiques fet públic fa uns dies. Concretament, el sector sanitari és el que representa el nombre més gran de queixes, un 39,9%, de les gairebé 3.000 que l’ONG del català ha recollit en un any. Ara, l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) ofereix una altra dada sobre l’atenció en català en aquest sector: el 24% considera que no pot utilitzar la seva llengua sempre que vol quan va al metge. En canvi, hi ha un 74% que afirma que sí que pot fer servir el català a l’atenció sanitària.
Aquesta no és l’única dada sobre l’atenció en català que es desprèn de l’enquesta de la Generalitat, realitzada entre el 4 de juny i el 31 d’agost amb una mostra de 2.451 persones de més de 16 anys —amb un marge d’error mostral per a un nivell de confiança del 95% de +/-1,98%—, i on el 50,7% dels enquestats prefereix respondre a les preguntes en castellà. D’altra banda, el 26% dels catalanoparlants afirma que no pot fer servir la seva llengua al sector comerç i el 28% a bars i restaurants. Així, el 70% diu que no té problemes per parlar en català a la restauració mentre que al comerç aquest percentatge cau dos punts, i és del 72%. A més, en els tres àmbits analitzats, hi ha un 2% que no sap si pot utilitzar la llengua catalana sempre que vol.
D’altra banda, el 90% dels catalans es mostren d’acord (11%) i molt d’acord (78%) en què el personal que fa atenció al públic als serveis sanitaris atengui en català i castellà, i també en aranès a la comarca de la Vall d’Aran, i un 4% es mostra en desacord. El 88% dels enquestats es mostren d’acord o molt d’acord a poder ser atès en català, castellà i aranès a Aran al sector del comerç, per un 5% que està en desacord, i el 89% defensa que les persones que arriben a Catalunya puguin tenir garantit l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana. Un darrer punt que només obté un 4% de desacord.
Gairebé 8 de cada 10 persones saben parlar català
Sobre el coneixement del català, l’enquesta Òmnibus CEO també demana als enquestats quina és la seva capacitat per parlar-lo. En aquesta qüestió, gairebé 8 de cada 10 persones —el 7,6— considera que sap parlar català en un grau superior a cinc. Aquesta mitjana és el resultat d’un 36,1% que afirma que el sap parlar perfectament (10) i un 49% que ofereix una resposta entre el 5 i el 9. Per contra, hi ha un 14% que dona una nota inferior a cinc sobre la seva capacitat de parlar la llengua catalana. Només hi ha un 0,9% que no ha contestat a aquesta pregunta de l’enquesta de la Generalitat.