L’ús d’anglicismes i abreviatures d’expressions en anglès com ara OMG, LOL o FOMO, entre moltes altres, cada cop està més estès entre la població, sobretot la més jove, i és habitual fer servir sigles importades com aquestes en les interaccions per internet o, fins i tot, en trobades amb amics. Però es podrien fer servir en català? L’exemple més clar que això és possible és el de la influenciadora Berta Aroca, que ha popularitzat la substitució del GRWM (get ready with me) per PAM (prepara’t amb mi), però n’hi ha moltes més. El compte d’Instagram de La Incorrecta, una empresa dedicada a l’assessorament lingüístic i comunicatiu, ha fet una sèrie de propostes per catalanitzar les abreviatures més comunes perquè, segons reivindiquen, “els catalanoparlants necessitàvem aquests equivalents amb urgència”.
Aquesta companyia, creada l’any 2016 i que fa marxandatge amb la llengua al centre, ha difós a través de les xarxes socials un “catalanitzador de sigles” i, en aquest sentit, proposa, per exemple, substituir OMG (oh my god) per MFC (me’n faig creus); WTF (what the fuck) per PQC (“però què carai/collons”) o LOL (laughing out loud) per QFDR (quin fart de riure). “Quin és el teu preferit?”, pregunten als seus seguidors, que també han anat fent aportacions. Per exemple, proposen deixar de fer servir BFF (best friends forever) i adoptar MAS (les millors amigues per sempre), o FTM (fes-ho tu mateix) en comptes del típic DIY (do it yourself).
Però aquestes no són les úniques propostes, perquè el post té més de 17.000 m’agrada i més de 300 comentaris d’usuaris que han volgut aportar el seu gra de sorra. D’entre tots, n’hi ha un que ha fet un llarg llistat d’abreviatures angleses que es poden adoptar al català: TBH (to be honest) es pot reemplaçar per TCR (tal com raja), IDK (I don’t know) per NF (ni fava), TGIF (thank God it’s Friday) per EDFT (el divendres faves tendres). Una usuària, per la seva banda, proposa substituir l’habitual FOMO (fear of missing out) per PANSA (por de no ser allà). També proposen suplir IDK (i don’t know) per NPI (ni puta idea) i, d’altra banda, donen una alternativa religiosa a OMG, que proposen substituir per OBJ (oh bon Jesús)
Una idea sorgida de Twitter
La idea d’aquesta iniciativa, tal com explica La Incorrecta, va sorgir d’un tuit que va fer un usuari de la xarxa social X, que va explicar que la seva filla feia servir l’abreviatura MFC (me’n faig creus), en comptes de l’anglesa OMG, per xatejar amb les seves amigues. Aleshores el tuit ja va tenir molt ressò i també va recollir moltes propostes en les interaccions com la de Plataforma per la Llengua, que li va contestar amb una emoticona i les sigles ASS (al seu servei). D’altres, van proposar abreviatures per a expressions com MFC (me’n faig creus), MCLMS (me cague en la mar salà) i LMDTQEG (la mare del tano quan era gitano).
MFC = me’n faig creus— aran ☆彡 (@utopiesasolpost) January 16, 2025
MCLMS = me cague en la mar salà
LMDTQEG= la mare del tano quan era gitano https://t.co/5pH56U3qRe pic.twitter.com/C3HzwInFkz