El uso de anglicismos y abreviaturas de expresiones en inglés como OMG, LOL o FOMO, entre muchas otras, está cada vez más extendido entre la población, sobre todo la más joven, y es habitual utilizar siglas importadas como estas en las interacciones por internet o, incluso, en encuentros con amigos. Pero, ¿se podrían usar en catalán? El ejemplo más claro de que esto es posible es el de la influenciadora Berta Aroca, que ha popularizado la sustitución de GRWM (get ready with me) por PAM (prepárate conmigo), pero hay muchas más. La cuenta de Instagram de La Incorrecta, una empresa dedicada al asesoramiento lingüístico y comunicativo, ha hecho una serie de propuestas para catalanizar las abreviaturas más comunes porque, según reivindican, “los catalanohablantes necesitábamos estos equivalentes con urgencia”.

Esta compañía, creada en el año 2016 y que hace merchandising con la lengua al centro, ha difundido a través de las redes sociales un “catalanizador de siglas” y, en este sentido, propone, por ejemplo, sustituir OMG (oh my god) por MFC (me’n faig creus); WTF (what the fuck) por PQC (“pero qué caray/cojones”) o LOL (laughing out loud) por QFDR (qué fart de reír). “¿Cuál es tu favorito?”, preguntan a sus seguidores, que también han ido haciendo aportaciones. Por ejemplo, proponen dejar de usar BFF (best friends forever) y adoptar MAS (las mejores amigas por siempre), o FTM (hazlo tú mismo) en lugar del típico DIY (do it yourself).

Pero estas no son las únicas propuestas, porque el post tiene más de 17.000 me gusta y más de 300 comentarios de usuarios que han querido aportar su grano de arena. De entre todos, hay uno que ha hecho un largo listado de abreviaturas inglesas que se pueden adoptar al catalán: TBH (to be honest) se puede reemplazar por TCR (tal como raja), IDK (I don’t know) por NF (ni fava), TGIF (thank God it’s Friday) por EDFT (el divendres faves tendres). Una usuaria, por su parte, propone sustituir el habitual FOMO (fear of missing out) por PANSA (por de no ser allà). También proponen suplir IDK (I don’t know) por NPI (ni puta idea) y, por otro lado, dan una alternativa religiosa a OMG, que proponen sustituir por OBJ (oh bon Jesús)

Una idea surgida de Twitter

La idea de esta iniciativa, tal como explica La Incorrecta, surgió de un tuit que hizo un usuario de la red social X, que explicó que su hija usaba la abreviatura MFC (me’n faig creus), en lugar de la inglesa OMG, para chatear con sus amigas. Entonces el tuit ya tuvo mucho eco y también recogió muchas propuestas en las interacciones como la de la Plataforma per la Llengua, que le contestó con un emoticono y las siglas ASS (al seu servei). Otros propusieron abreviaturas para expresiones como MFC (me’n faig creus), MCLMS (me cague en la mar salà) y LMDTQEG (la mare del tano quan era gitano).