Catalunya es prepara per a un esdeveniment astronòmic insòlit i extraordinari. El pròxim dimecres, 12 d’agost, la Lluna s’interposarà exactament entre la Terra i el Sol, cosa que provocarà un eclipsi total que deixarà a les fosques gran part del territori català en ple dia. Davant la magnitud d’aquest fenomen, el Termcat ha fet els deures i ha publicat el Diccionari dels eclipsis, un recull terminològic especialitzat per posar a disposició de la ciutadania totes les paraules necessàries per descriure cada segon del fenomen natural.
Aquest nou diccionari en línia aplega les denominacions i definicions normatives dels conceptes clau vinculats als eclipsis, tant de Sol com de Lluna, i garanteix una informació rigorosa i unificada. Amb il·lustracions divulgatives de Gala Pont i el suport de la Generalitat de Catalunya, la iniciativa pretén que ningú es quedi sense paraules quan el cel es torni fosc com la nit.
Un eclipsi total no és un esdeveniment instantani, sinó un procés gradual format per etapes precises. Per no perdre’s cap detall, el Termcat estableix el nom normatiu de cadascuna d’aquestes fases i dels fenòmens òptics singulars que es produeixen:
- Eclipsi total: Eclipsi en què l’objecte eclipsat queda completament ocult a la vista de l’observador des de la Terra.
- Primer contacte: Instant en què el disc de la Lluna comença a tocar el disc solar (inici de la fase de parcialitat).
- Parcialitat: Fase de l’eclipsi durant la qual només una part del disc solar queda oculta per la Lluna.
- Segon contacte: Instant precís en què la Lluna oculta completament el disc solar i s’inicia la fase de totalitat.
- Perles de Baily (o boletes de Baily): Punts d’intensa llum solar que es veuen a través de les valls i relleus del límit del disc lunar just abans del segon contacte o immediatament després del tercer contacte.
- Anell de diamant: Efecte visual espectacular que es produeix quan només queda una única ‘perla de Baily’ brillant com un diamant sobre la feble corona solar.
- Anularitat: Fase d’un eclipsi anular en què la Lluna oculta la part central del disc solar i en deixa visible un anell lluminós al voltant. Aquesta fase dura, aproximadament, 12 minuts i 30 segons.
- Corona solar: Capa exterior de l’atmosfera del Sol, que es fa visible a ull nu com una aurèola brillant de color blanc argentat únicament durant la totalitat.
- Cromosfera: Capa de l’atmosfera del Sol, situada entre la fotosfera i la corona solar, formada per gasos a baixa pressió.
- Totalitat: Període durant el qual el disc solar queda íntegrament ocult per la Lluna.
- Tercer contacte: Instant en què acaba la fase de totalitat quan reapareix el primer bri de llum solar.
- Quart contacte: Instant final en què la Lluna deixa de tocar el disc solar i es dona per acabat l’eclipsi.
- Limbe: En el cas d’estels, planetes o objectes relativament grans del sistema solar, el limbe adopta habitualment una forma circular; si l’astre està en rotació amb l’eix no-alineat amb la visual, adopta una forma lleugerament el·líptica. Aquesta forma pot presentar, a més, irregularitats causades pel relleu propi de l’astre, com en el cas de la Lluna..
Ombra, penombra i observació segura
Des del punt de vista de la física astronòmica, l’eclipsi es defineix com l’ocultació total o parcial d’un astre per la interposició d’un altre astre entre ell i l’observador. En el fenomen del pròxim 12 d’agost juguen un paper clau les zones d’ombra projectades:
- Ombra: Regió de l’espai en què el disc solar queda totalment ocult per la Lluna. Les zones de la Terra situades en aquesta franja són les que viuran l’eclipsi total.
- Penombra: Regió de l’espai en què el disc solar queda només parcialment ocult per la Lluna (zona d’eclipsi parcial).
- Observar: Mirar una cosa amb atenció continuada. En el context astronòmic, requereix sempre protecció ocular homologada durant totes les fases parcials per evitar Danys visuals irrecuperables. És a dir, cal tenir a mà unes ulleres d’eclipsi, que protegeixen els ulls de la radiació solar i permeten visualitzar de forma directa el sol.
A més del diccionari, també s’ha elaborat un carrusel visual amb alguns dels fenòmens més espectaculars que es podran observar: les perles de Baily, l’anell de diamant i la corona solar. Catalunya es prepara així no només per mirar el cel, sinó per anomenar aquest prodigi de la natura amb tota la precisió de la llengua catalana.