Uber, l’empresa majoritària en el sector de les VTC, va llançar el febrer del 2024 la versió en català de la seva aplicació de mobilitat i de menjar a domicili, però tenia pendent de fer el mateix amb la seva pàgina web, un pas que ha trigat gairebé dos anys a fer des d’aleshores. Però la companyia ha incorporat el català al seu espai web parcialment, perquè encara hi ha apartats en la versió en català que apareixen escrits en castellà. El pas de l’empresa nord-americana l’ha anunciat recentment Plataforma per la Llengua, que collava l’empresa perquè “complís la normativa i els compromisos lingüístics”.
L’entitat ha detallat en un fil a la xarxa social X que els darrers mesos s’han comunicat de forma insistent amb la companyia per introduir el català al web, un pas que havia quedat “pendent” de fer malgrat els anuncis previs fets per l’empresa. “Aquesta pressió ha contribuït a desbloquejar la situació i n’estem especialment orgullosos”, remarquen des de l’ONG del català, que no es volen aturar aquí i continuaran pressionant fins a veure “el web 100 % en català i la normalització completa a tots els serveis digitals de l’empresa: campanyes, butlletins i atenció a l’usuari”.
📩 Els darrers mesos hem insistit amb comunicacions a l’empresa perquè acceleressin la incorporació del català al web, que havia quedat pendent malgrat els anuncis previs.— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) December 2, 2025
Aquesta pressió ha contribuït a desbloquejar la situació i n’estem especialment orgullosos. 💥 pic.twitter.com/sBZcDMYoHa
Bolt té web i aplicació 100% en català
Amb aquest primer pas per fer versió en català del seu portal web, Uber segueix els passos de Bolt, que enguany s’ha convertit en la primera i única empresa del sector de les VTC que té 100% en català tant l’aplicació com el web. L’entitat que presideix Òscar Escuder va celebrar el passat mes de març un avenç que perseguia des de feia més d’un any perquè “la inclusió de la llengua és un distintiu de qualitat imprescindible per atendre bé els usuaris catalanoparlants”.
L’entitat va detallar aleshores que les gestions amb aquesta companyia es van iniciar l’any 2023 i que Bolt es va posar en contacte el febrer del 2024 quan Uber i Uber Eats van incloure el català a les aplicacions. Plataforma per la Llengua va subratllar que la predisposició de Bolt va ser total i que les converses per arribar a bon port amb la inclusió del català a la seva web van ser “àgils”. Tot i això, l’entitat és més ambiciosa i no es conforma només amb això i vol que la companyia tingui en compte la llengua a l’aplicació Bolt Food si en el futur entra en funcionament als Països Catalans.
Cabify dona l’esquena al català
D’altra banda, Moovit i FreeNow van incorporar la llengua a l’aplicació, però encara no disposa de versió web en català, mentre que Cabify dona l’esquena a la llengua catalana i no disposa de web ni d’aplicació en català. Davant aquesta situació, Plataforma per la Llengua anima a totes aquestes empreses a” tenir en compte els passos fets per Bolt i a incorporar el català a tot arreu”, però es mostra pessimista amb Cabify perquè fins ara Cabify no ha mostrat cap mena de predisposició a atendre les peticions que li ha traslladat l’ONG del català, que ni tan sols ha rebut resposta de la companyia.