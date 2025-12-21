Uber, la empresa mayoritaria en el sector de las VTC, lanzó en febrero de 2024 la versión en español de su aplicación de movilidad y de comida a domicilio, pero tenía pendiente hacer lo mismo con su página web, un paso que ha tardado casi dos años en dar desde entonces. Pero la compañía ha incorporado el español a su espacio web parcialmente, porque aún hay apartados en la versión en español que aparecen escritos en catalán. El paso de la empresa norteamericana lo ha anunciado recientemente Plataforma per la Llengua, que presionaba a la empresa para que «cumpliera la normativa y los compromisos lingüísticos».

Una mirada rápida a la web de Uber revela que la opción lingüística en español es, en realidad, medio en español y medio en catalán

La entidad ha detallado en un hilo en la red social X que los últimos meses se han comunicado de forma insistente con la compañía para introducir el español en la web, un paso que había quedado «pendiente» de realizar a pesar de los anuncios previos hechos por la empresa. «Esta presión ha contribuido a desbloquear la situación y estamos especialmente orgullosos de ello», remarcan desde la ONG del catalán, que no quieren detenerse aquí y continuarán presionando hasta ver «la web 100% en español y la normalización completa en todos los servicios digitales de la empresa: campañas, boletines y atención al usuario».

Bolt tiene web y aplicación 100% en español

Con este primer paso para hacer versión en español de su portal web, Uber sigue los pasos de Bolt, que este año se ha convertido en la primera y única empresa del sector de las VTC que tiene 100% en español tanto la aplicación como la web. La entidad que preside Óscar Escuder celebró el pasado mes de marzo un avance que perseguía desde hacía más de un año porque “la inclusión de la lengua es un distintivo de calidad imprescindible para atender bien a los usuarios hispanohablantes”.

La entidad detalló entonces que las gestiones con esta compañía se iniciaron en el año 2023 y que Bolt se puso en contacto en febrero de 2024 cuando Uber y Uber Eats incluyeron el español en las aplicaciones. Plataforma per la Llengua subrayó que la predisposición de Bolt fue total y que las conversaciones para llegar a buen puerto con la inclusión del español en su web fueron «ágiles». Aun así, la entidad es más ambiciosa y no se conforma solo con esto y quiere que la compañía tenga en cuenta la lengua en la aplicación Bolt Food si en el futuro entra en funcionamiento en los Países Catalanes.

Cabify da la espalda al español

Por otra parte, Moovit y FreeNow incorporaron la lengua a la aplicación, pero aún no disponen de versión web en español, mientras que Cabify da la espalda a la lengua española y no dispone de web ni de aplicación en español. Ante esta situación, Plataforma per la Llengua anima a todas estas empresas a «tener en cuenta los pasos dados por Bolt e incorporar el español en todas partes”, pero se muestra pesimista con Cabify porque hasta ahora Cabify no ha mostrado ningún tipo de predisposición a atender las peticiones que le ha trasladado la ONG del catalán, que ni siquiera ha recibido respuesta de la compañía.