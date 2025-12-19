El Govern, a través del Departament de Política atorgarà ajuts a l’Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC) i a l’Associació Arrels, responsable de Ràdio Arrels, per als projectes d’ensenyament i difusió del català a la Catalunya Nord. Ho ha anunciat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durant una visita institucional a Perpinyà en què ha assegurat que “la Generalitat aposta decididament per col·laborar amb la societat nord-catalana per reforçar el coneixement, l’apreciació i l’ús del català”.
En concret, APLEC, entitat creada l’any 1983 a la Catalunya del Nord, rebrà un ajut de 80.000 euros per desenvolupar el projecte Enfortiment del català dins i fora de l’escola a Catalunya del Nord. Aquest finançament permetrà a l’associació ampliar l’ensenyament de la llengua catalana a nous centres educatius mitjançant la incorporació de professors. Això, segons detalla la Conselleria en un comunicat, permetrà que un miler d’alumnes s’incorporin a les classes d’iniciació a la llengua i la cultura catalanes a Cornellà del Bercol i Pià (Rosselló), Prada i Vernet (Conflent) i Reiners (Vallespir). D’altra banda, està prevista l’edició de la revista infantil Mil Dimonis, l’única publicació en català adreçada als més petits a la Catalunya del Nord i que arriba de manera trimestral a 40.000 famílies nord-catalanes.
També s’impulsarà la formació d’una xarxa de famílies pel català; l’organització d’una Escola d’Estiu oberta al professorat de l’ensenyament públic i privat; i la celebració de la jornada ImpliCATs pel català, la Festa dels col·legis amb l’assistència de més de 400 alumnes de secundària, una trobada lúdica i educativa adreçada a reforçar l’ús del català fora de l’aula. Així mateix, l’Associació Arrels, fundada l’any 1981, obtindrà 17.000 euros per a la seva emissora de ràdio íntegrament en català, Ràdio Arrels, que emet íntegrament en català des de fa més de quaranta anys. Els diners es destinaran per impulsar la Consolidació del català a les ones: informatius diaris i renovació del patrimoni musical.
Trobada amb alcaldes de la Catalunya Nord que defensen el català
Durant la visita a la Catalunya Nord, Vila s’ha reunit amb alcaldes de la Catalunya Nord que defensen l’ús del català als plens municipals. Els batlles d’Elna, Banys, Portvendres, Sant Andreu de Surera i Tarerac han dut a terme diverses accions per a poder fer ús de la llengua als plens, una demanda que ja s’ha traslladat a instàncies europees després d’esgotar la via legal a França. Finalment, el conseller ha participat en l’acte de Nadal de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, que ha inclòs un concert de la coral de Puigcerdà a la seu i una actuació en diversos punts de la ciutat. Francesc Xavier Vila ha estat acompanyat pel director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Albert Piñeira.