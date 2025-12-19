El Govern, a través del Departamento de Política, otorgará ayudas a la Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC) y a la Associació Arrels, responsable de Ràdio Arrels, para los proyectos de enseñanza y difusión del catalán en la Catalunya Nord. Lo ha anunciado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante una visita institucional a Perpiñán en la que ha asegurado que «la Generalitat apuesta decididamente por colaborar con la sociedad nord-catalana para reforzar el conocimiento, la apreciación y el uso del catalán».

En concreto, APLEC, entidad creada en 1983 en la Catalunya del Nord, recibirá una ayuda de 80.000 euros para desarrollar el proyecto Fortalecimiento del catalán dentro y fuera de la escuela en la Catalunya del Nord. Esta financiación permitirá a la asociación ampliar la enseñanza de la lengua catalana a nuevos centros educativos mediante la incorporación de profesores. Esto, según detalla la Consejería en un comunicado, permitirá que un millar de alumnos se incorporen a las clases de iniciación a la lengua y la cultura catalanas en Cornellà del Bercol y Pià (Rosselló), Prada y Vernet (Conflent) y Reiners (Vallespir). Por otro lado, está prevista la edición de la revista infantil Mil Dimonis, la única publicación en catalán dirigida a los más pequeños en la Catalunya del Nord y que llega de manera trimestral a 40.000 familias nord-catalanas.

También se impulsará la formación de una red de familias por el catalán; la organización de una Escuela de Verano abierta al profesorado de la enseñanza pública y privada; y la celebración de la jornada ImpliCATs pel català, la Festa dels col·legis con la asistencia de más de 400 alumnos de secundaria, un encuentro lúdico y educativo dirigido a reforzar el uso del catalán fuera del aula. Asimismo, la Associació Arrels, fundada en 1981, obtendrá 17.000 euros para su emisora de radio íntegramente en catalán, Ràdio Arrels, que emite íntegramente en catalán desde hace más de cuarenta años. El dinero se destinará para impulsar la Consolidación del catalán en las ondas: informativos diarios y renovación del patrimonio musical.

Francesc Xavier Vila con alcaldes de la Catalunya Nord / Política Lingüística

Encuentro con alcaldes de la Catalunya Nord que defienden el catalán

Durante la visita a la Catalunya Nord, Vila se ha reunido con alcaldes de la Catalunya Nord que defienden el uso del catalán en los plenos municipales. Los alcaldes de Elna, Banys, Portvendres, Sant Andreu de Sureda y Tarerac han llevado a cabo diversas acciones para poder hacer uso de la lengua en los plenos, una demanda que ya se ha trasladado a instancias europeas tras agotar la vía legal en Francia. Finalmente, el consejero ha participado en el acto de Navidad de la Casa de la Generalitat de Catalunya en Perpiñán, que ha incluido un concierto del coro de Puigcerdà en la sede y una actuación en diversos puntos de la ciudad. Francesc Xavier Vila ha sido acompañado por el director general de la Casa de la Generalitat en Perpiñán, Albert Piñeira.