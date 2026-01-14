El Govern ha donat explicacions per escrit sobre les faltes d’ortografia i de picatge que van aparèixer als vals escolars per al curs 2025-2026, que la Generalitat va enviar el juny de 2025. L’executiu responsabilitza Gureak Datapost, l’empresa adjudicatària del servei, dels errors gruixuts que hi havia als vals: la paraula ‘bescanvia’ls’ sense apòstrof, ‘trobaràs’ apareix sense accent, ‘comergos’ en comptes de ‘comerços’ i ‘acherits’ en comptes d’adherits. I deixa clar que es van produir després de revisar les mostres físiques i donar-hi el vistiplau perquè “no contenien cap errada i complien tots els estàndards de qualitat”.
Així, la consellera d’Educació, Esther Niubó, en una resposta a Junts publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), defensa que el contingut de la carta amb els vals escolars va passar la corresponent “revisió d’estil i lingüística” i es va donar el vistiplau a les mostres físiques que es van fer, prèvies a la impressió massiva, perquè no tenien “cap errada”. Un cop verificat, el Govern, d’acord amb el que va admetre l’empresa, atribueix les faltes a una “manipulació posterior durant el procés de producció” i apunta que “es va generar un error de reconeixement de caràcters de text”. “Aquest fet va provocar una impressió incorrecta de quatre caràcters ubicats en els vals”, remarca la consellera.
La titular d’Educació diu en la seva resposta que el departament va valorar l’opció de tornar a imprimir els vals i enviar-los, però, finalment, ho va descartar “per l’impacte que hauria generat sobre els beneficiaris de l’ajut”. En aquest sentit, apunta que els vals ja impresos eren “plenament vàlids” i no era factible la seva retirada i perquè fer una nova remesa de vals “podia generar confusió a les famílies i als establiments adherits” a la campanya o, fins i tot, “afavorir la picaresca”. Una altra de les raons esgrimides per la consellera en la resposta és que un nou enviament de vals hauria generat “un sobrecost important en el conjunt de la campanya i un retard per a moltes famílies”.
Un contracte de més de 50.000 euros
La Generalitat va adjudicar el contracte per a dur a terme aquesta campanya a Gureak Datapost per un valor de 51.118,50 euros, i es van editar 1.517.214 vals escolars que es van repartir per 661.903 llars d’arreu de Catalunya. L’empresa va demanar disculpes en el moment de saltar la polèmica per les errades d’ortografia, i va afirmar que prendria mesures per identificar i analitzar l’abast de l’error. També es va comprometre a revisar els seus protocols de qualitat per evitar que es repeteixin situacions similars en el futur i l’acord entre ambdues parts de les possibles accions de contenció. Les errades dels vals van generar indignació expressada a través de les xarxes socials, però la consellera afirma que l’executiu està “compromès amb la llengua” i diu que mostra d’això és la creació del Departament de Política Lingüística, la signatura del Pacte nacional per la Llengua o la defensa del model lingüístic a les escoles, entre altres.