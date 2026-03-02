L’activista lingüístic i membre del Grup Koiné Gerard Furest ha denunciat un conflicte lingüístic en una conversa telefònica amb un treballador del concessionari on duu el cotxe per revisar-lo, que està situat a Sant Boi, però ha deixat clar que ha plantat cara i no ha renunciat al seu dret de parlar en català. “Un treballador del concessionari on duc el cotxe m’ha demanat que canviés de llengua”, ha denunciat a través del seu compte a la xarxa social X, on, a més, ha deixat clar que ell ha respost amb “un NO rotund”.
En conversa amb El Món, Furest ha explicat que el seu cotxe elèctric necessita revisions constants per actualitzar programari i aquest matí ha rebut un recordatori per recordar que tenia cita, però ell ja havia avisat divendres que aquest dimarts no li anava bé. “Ja l’anterior vegada el mateix noi, que és veneçolà, em va demanar que li parlés en castellà, però jo ja m’hi vaig negar i em va acabar entenent en català”, ha explicat.
“Jo sempre he anat allà parlant en català”, ha remarcat, i ha detallat que durant la gestió el treballador li ha demanat si podia canviar de llengua. “Jo m’hi he negat, i li he dit que si jo entenc el portuguès ell ha d’entendre el català”, explica que li ha traslladat. Davant això, Gerard Furest també ha explicat que la conversa s’ha interromput durant uns tres o quatre minuts perquè el treballador ha anat a buscar l’encarregat, que li ha parlat en català per primer cop.
Un treballador del concessionari on duc el cotxe m’ha demanat que canviés de llengua. Li he respost amb un NO rotund.— Gerard Furest (@gerard_furest) March 2, 2026
Ha acabat venint el propietari, que per primer cop a la vida m’ha atès en català.
Si semblen alts és perquè sempre anem de genolls. No us comporteu com RATES.
“Mai m’havia parlat en català”
“Ha vingut el cap, que en les dues o tres vegades anteriors mai m’havia parlat en català, i m’ha acabat parlant en català”, ha dit i ha subratllat que això ha estat possible perquè “no he cedit en el conflicte que em volia situar el treballador”. “Si semblen alts és perquè sempre anem de genolls. No us comporteu com RATES”, ha reflexionat a la xarxa social. D’altra banda, Furest ha explicat que amb la seva posició de no cedir amb la llengua han canviat les comunicacions que rebia. “Al principi m’enviaven les comunicacions en castellà i sense que jo ho demanés ara me les envien en català”, ha explicat, i ha deixat clar l’efecte que té per la llengua “tenir una mica d’autoestima per les venes”.