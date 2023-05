Els estudiants estrangers que volen aprendre català a la UPF es dupliquen

La xifra d’estudiants internacionals que s’han apuntat a cursos de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per aprendre català s’ha duplicat en un any. Segons ha detallat el centre universitari, dels 260 matriculats el curs passat s’ha passat a 613 aquest, amb un creixement del 135%. La UPF ha indicat que, pel que fa als estudiants de fora de Catalunya, estrangers i de la resta de l’Estat, l’increment de la participació en aquestes formacions ha estat molt important, amb un augment global del 90%, passant de 469 a 888 estudiants matriculats. En total, durant el curs 2022-2023, 1.236 estudiants han assistit a aquestes sessions, un 93% més dels inscrits el curs passat, convertint-se així en la dada més alta mai anotada per la universitat. La UPF ha atribuït l’èxit de participació en l’ampliació de l’oferta, amb 48 cursos (un 55% més que l’any passat) adreçats tant a la comunitat universitària com al públic extern.

El centre també ha volgut remarcar que aquestes xifres reforcen i posen de manifest el bon funcionament del Programa d’acollida cultural i lingüística de la UPF, anomenat Catalan Landing Programme, que es va posar en marxa ara farà deu anys.

1.236 estudiants han assistit als cursos de català de la UPF durant el curs 2022-2023, un 93% més que l’any anterior | Pixabay

Fomentar el català entre alumnes internacionals

El departament de Recerca i Universitats ha anunciat la seva intenció de fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana en origen per a prop de 400 estudiants internacionals. La conselleria ha creat una pàgina web que, per primera vegada, recull tots els recursos disponibles per fomentar l’aprenentatge de la llengua entre els alumnes que iniciaran pròximament una etapa en alguna de les dotze universitats de Catalunya i permet fer-ho abans que comenci la seva estada al territori. La proposta d’Universitats ofereix cursos a universitats estrangeres i també coneixements en línia.

L’increment del finançament dels ajuts Interlingua ha facilitat que, segons els primers indicadors del 2023, la xifra total d’alumnes de fora de Catalunya i de l’estat espanyol que participen en les actuacions d’acollida lingüística universitàries ha incrementat.