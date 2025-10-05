Una editorial independent de Madrid sorprèn amb el català

Edicions Akal ha pres la decisió d’ampliar el seu ventall d’ofertes i ha presentat Veus Crítiques, una nova col·lecció d’assaig en català i encetar així una “nova etapa en el seu compromís amb la cultura ampliant el seu camp de diàleg a la llengua de les seves lectores i lectors catalans”. “El català era una assignatura pendent, i ara cal veure si aprovem. A veure com ho rep el lector, que al final ho fem per ells”, manifesta en conversa amb El Món el director comercial, màrqueting i comunicació d’Akal, Jordi Sánchez. La idea, segons explica, va sorgir en una reunió de comitè on es va posar sobre la taula que “molt lector a Catalunya ens preguntava per algunes de les publicacions nostres en català”. La primera idea va ser fer la col·lecció de llibres infantils en català, però, finalment, van decidir “començar amb els adults”.
Sánchez admet que el pas que han fet ara “no se l’havien plantejat mai” durant els cinquanta anys de trajectòria que té Akal, i afegeix que en la decisió final “potser va ajudar que jo fos català”, però deixa clar que aquest no és el motiu principal. La decisió neix, segons detalla, per un “interès” de l’editorial i “donar més cultura a gent que pensa en un idioma diferent, com és el català”. Sobta que un pas així vingui de Madrid en un context polític on la llengua està instrumentalitzada, però Jordi Sánchez diu que és “per anar a la contra”. “Des de Madrid es rep aquesta lluita que hi ha, no tan sols a Catalunya, on s’ha fet molta feina per normalitzar la llengua, i també rebem informació de València i, sobretot de les Balears, que es queixaven del moment que viu la llengua catalana”. “És una aposta clara per la cultura del nostre país”, sentencia.
D’altra banda, el director comercial admet que “un dels punts que els va animar” va ser les peticions d’editorials catalans que van tenir quan van publicar el llibre sobre Florentino Pérez, del Fonsi Loaiza, que és un dels primers llibres que han tret en català. “Per què deixar això en mans d’uns altres si ho podem fer nosaltres, no?”, exposa. Després del llibre Florentino Pérez i el poder de la llotja, “i també, dins de l’àmbit de posicionament polític”, el següent ha estat el de Conviure amb els homes. Reflexions sobre el judici del cas Pelicot, de Manon Garcia, i dilluns sortirà el tercer, que va sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina, d’Ilan Pappé. “És un dels altres temes que l’editorial ha treballat des dels noranta a ple rendiment amb el tema de Palestina i la defensa del poble palestí”, subratlla.
Bona acollida i alguna crítica
Sobre l’acollida en aquest breu període de temps que ha passat des que Veus Crítiques és al mercat, Sánchez assegura que han tingut una acollida “molt bona” per part de les llibreries. “Vam tenir molts correus animant-nos i donant-nos la benvinguda” tant a Catalunya com al País Valencià. Tot i això, el responsable de comunicació no amaga que “vam tenir alguna crítica d’algun company editor a Catalunya, que no s’ho ha pres gaire bé” la iniciativa. Malgrat no voler revelar el nom, concreta que la crítica va arribar a través de les xarxes socials després de publicar un vídeo l’11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. “Algú va entendre el vídeo com molt castellà i ens van acusar de ser una editorial muy española“, revela, i puntualitza “primer, ni som una editorial molt espanyola, sí que editem en espanyol, però als anys vuitanta ja fèiem llibres en gallec. I, segon, ho vam fer el dia 11 de setembre perquè és quan tocava perquè llançàvem els llibres ja”.