«Barat i pràctic»: el nou article de Lidl per organitzar el saló que també funciona com a seient

Ho hem tornat a fer. Estàvem tranquil·les revisant el catàleg quan Lidl ha llançat la bomba definitiva per a les nostres cases. Si tens el saló ple de mantes, comandaments o joguines, això t’interessa.
Mantenir l’ordre en pisos petits és, de vegades, una missió impossible. (Sí, totes hem intentat encabir coses sota el sofà amb el peu). Però la solució de la cadena alemanya és tan barata que sembla un error.
El moble màgic que ningú esperava
Es tracta d’un tamboret amb emmagatzematge que està volant de les estanteries. No és només un lloc on seure, és la peça que salvarà els metres quadrats de la teva llar per un preu de riure.
El disseny es senzill, elegant i, sobre tot, funcional. El que a primera vista sembla un puff modern, amaga un espai interior sorprenent. És el secret millor guardat per a les que odiem el soroll visual.
El millor de tot? No t’has de gastar el sou del mes. Lidl ha fixat un preu de tan sols 12,99 euros. Pel que costa un sopar ràpid, tens un moble que sembla tret d’una revista de decoració nòrdica.
La capacitat de càrrega és de fins a 110 quilos. No és només un trasto de decoració, és un seient robust per a quan tinguis convidats a casa. Cal tenir en compte aquesta dada abans que s’exhaureixi.
Per què tothom en vol un?
La clau d’aquest èxit viral és la versatilitat. Al nostre equip ja estem pensant a comprar-ne tres de cop. Serveix per al saló, per al peu del llit o fins i tot per a l’entrada de casa.
Està fabricat amb un material que imita el lli, la qual cosa li dona un toc premium instantani. A més, és plegable. Si per algun motiu decideixes que no el necessites, es queda pla i el guardes en qualsevol escletxa.
Parlem d’unes dimensions de 38 x 38 x 38 cm aproximadament. És la mida perfecta per guardar aquells coixins que sempre sobren o les revistes que mai acabes de llegir (sí, ens passa a totes).
L’estructura és estable i la tapa està embuatada. És aquest tipus de compres intel·ligents que et fan sentir que has hackejat el sistema de les botigues de mobles tradicionals.
La “febre de Lidl” torna a atacar
Ja sabem com funciona això. Quan un article de Lidl es torna tendència a les xarxes socials, les existències duren menys que un caramel a la porta d’una escola.
Aquest tamboret no n’és una excepció. Al web oficial ja apareixen els primers avisos de poques unitats. I és lògic: per menys de 13 euros és difícil trobar res que solucioni tants problemes alhora.
Si decideixes anar a la botiga física, et recomanem que hi vagis a primera hora. És el típic objecte que les veïnes s’emporten de dos en dos (i amb raó, nosaltres faríem el mateix).
Si tens nens a casa, és el baül perfecte perquè recullin les seves joguines en 10 segons abans que arribin les visites. Un truc que et salvarà la vida més d’un cop.
Al cap i a la fi, l’enginyeria de l’atenció de Lidl es basa en això: donar-nos el que necessitem abans fins i tot que sapiguem que ho volem. I a aquest preu, és imprescindible.
No esperis a demà, perquè probablement demà només quedarà el buit a l’estant. És el moment de donar un respir al teu saló i a la teva butxaca.
Ja saps en quin color el triaràs perquè combini amb les teves cortines?