«Barato y práctico»: el nuevo artículo de Lidl para organizar el salón que también funciona como asiento

Lo hemos vuelto a hacer. Estábamos tranquilas revisando el catálogo cuando Lidl lanzó la bomba definitiva para nuestros hogares. Si tienes el salón lleno de mantas, mandos o juguetes, esto te interesa.

Mantener el orden en pisos pequeños es, a veces, una misión imposible. (Sí, todas hemos intentado meter cosas bajo el sofá con el pie). Pero la solución de la cadena alemana es tan barata que parece un error.

El mueble mágico que nadie esperaba

Se trata de un taburete con almacenamiento que está volando de las estanterías. No es solo un lugar donde sentarse, es la pieza que salvará los metros cuadrados de tu hogar por un precio de risa.

El diseño es sencillo, elegante y, sobre todo, funcional. Lo que a primera vista parece un puff moderno, esconde un espacio interior sorprendente. Es el secreto mejor guardado para aquellas que odiamos el ruido visual.

¿Lo mejor de todo? No tienes que gastar el sueldo del mes. Lidl ha fijado un precio de tan solo 12,99 euros. Por lo que cuesta una cena rápida, tienes un mueble que parece sacado de una revista de decoración nórdica.

La capacidad de carga es de hasta 110 kilos. No es solo un trasto de decoración, es un asiento robusto para cuando tengas invitados en casa. Hay que tener en cuenta este dato antes de que se agote.

¿Por qué todos quieren uno?

La clave de este éxito viral es la versatilidad. En nuestro equipo ya estamos pensando en comprar tres de golpe. Sirve para el salón, para el pie de la cama o incluso para la entrada de casa.

Está fabricado con un material que imita el lino, lo que le da un toque premium instantáneo. Además, es plegable. Si por alguna razón decides que no lo necesitas, se queda plano y lo guardas en cualquier rincón.

Hablamos de unas dimensiones de 38 x 38 x 38 cm aproximadamente. Es el tamaño perfecto para guardar esos cojines que siempre sobran o las revistas que nunca terminas de leer (sí, nos pasa a todas).

La estructura es estable y la tapa está acolchada. Es este tipo de compras inteligentes que te hacen sentir que has hackeado el sistema de las tiendas de muebles tradicionales.

La «fiebre de Lidl» vuelve a atacar

Ya sabemos cómo funciona esto. Cuando un artículo de Lidl se vuelve tendencia en las redes sociales, las existencias duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio.

Este taburete no es una excepción. En la web oficial ya aparecen los primeros avisos de pocas unidades. Y es lógico: por menos de 13 euros es difícil encontrar algo que solucione tantos problemas a la vez.

Si decides ir a la tienda física, te recomendamos que vayas a primera hora. Es el típico objeto que las vecinas se llevan de dos en dos (y con razón, nosotras haríamos lo mismo).

Si tienes niños en casa, es el baúl perfecto para que recojan sus juguetes en 10 segundos antes de que lleguen las visitas. Un truco que te salvará la vida más de una vez.

Al fin y al cabo, la ingeniería de la atención de Lidl se basa en esto: darnos lo que necesitamos antes incluso de saber que lo queremos. Y a este precio, es imprescindible.

No esperes a mañana, porque probablemente mañana solo quedará el vacío en el estante. Es el momento de dar un respiro a tu salón y a tu bolsillo.

¿Ya sabes en qué color lo elegirás para que combine con tus cortinas?