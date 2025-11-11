La sindicatura de greuges de Catalunya avisa que hi ha “incongruències” entre els drets i deures que tenen els joves menors d’edat i alerta que aquest fet provoca “desigualtats”. La síndica Esther Giménez-Salinas ha posat d’exemple l’edat mínima per poder exercir el dret a vot. Molts adolescents ja tenen capacitat d’entendre les conseqüències dels seus actes i de prendre decisions informades, ha defensat la síndica, la qual cosa justificaria avançar l’edat per votar als 16 anys.
“Tinc 16 anys, puc treballar, puc estar donat d’alta a la seguretat social, però no puc votar. Puc emancipar-me, però no puc obrir un compte bancari”, ha assenyalat Giménez-Salinas, justificant la seva aposta. La sindicatura insisteix que els joves de 16 anys tenen prou independència per accedir a les fonts d’informació que més els interessa i, per tant, capacitat de formar part de partits polítics o constituir associacions. El que demana, ha aclarit, és reajustar alguns supòsits concrets, en cap cas fixar una nova majoria d’edat, que a Catalunya està fixada als 18 anys.
Educació obligatòria fins als 18 anys
L’informe de la sindicatura també demana fer el camí invers en el cas de l’educació obligatòria, que actualment s’acaba als 16 anys i la síndica vol allargar fins als 18. Ara bé, el mateix informe, que recull l’Agència Catalana de Notícies, reconeix la falta de places tant als cursos de formació professional com els programes per a estudiants que no tenen l’ESO. Un aspecte que convindria “solucionar” si s’aposta per allargar l’edat per deixar els estudis.
L’anàlisi de la sindicatura també exposa altres aspectes importants, com la necessitat de millorar l’atenció de la salut mental dels joves i avisa que cal fer més èmfasi en les polítiques destinades als adolescents i als infants. Aquests dos aspectes, sentència, són clau per evitar que les desigualtats es propaguin des d’una etapa tan primària de l’etapa vital.