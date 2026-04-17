Un dels grans debats socials és la temperatura de la cervesa. En principi, la divisió social és entre els que demanen la cervesa fresca i les que la necessiten molt fresca, fresquíssima. Fins i tot, n’hi ha que reclamen que el got estigui gelat, un mal invent, perquè el gel i el carboni són enemics. Però si hi ha cert consens, llevat de l’habitual excepció és que la cervesa mai es pot servir calenta. I menys, si el que té la demana té un mal veure.
Precisament, aquest debat és el que viurà la secció setena de l’Audiència de Barcelona, el pròxim 22 d’abril. El tribunal té sobre la taula jutjar un home acusat d’un delicte de lesions pel qual el ministeri fiscal li reclama set anys de presó. Tot arran d’una batussa en un bar de Canovelles (Vallès Oriental) que va començar perquè la mestressa de l’establiment li va servir un cervesa calenta, tot i que la senyora, l’havia avisat que se li havien acabat les cerveses fresques de la marca que volia el processat, Estrella Galícia.
El marit, al rescat
Segons el relat de l’escrit de conclusions del fiscal, el fets es van registrar el 17 de juliol de 2019. Eren les deu de la nit. Va seure en un taburet a la barra del bar, regentat per un matrimoni xinès, i va començar a demanar i consumir el que el ministeri fiscal computa com a “diverses cerveses Estrella Galicia”. L’home va anar per feina, empassant-se les cerveses. Quan passats cinc minuts d’un quart d’onze de la nit, en va demanar una altra ampolla, la propietària del bar i el seu marit, que hi treballa de cambrer, el van avisar que ja no en tenien de fresques.
L’home va acceptar l’ampolla en temperatura que en diuen natural. En va fer un glop i “com que no li va fer el pes” no va tenir més ocurrència que colpejar l’ampolla a la barra i després llançar-la “violentament a l’interior de barra”. La mestressa del bar, en veure la reacció, va sortir de la barra per “demanar explicacions” per aquest comportament incomprensible. L’home, “sense cap provocació i amb ànim de fer mal físic a la senyora li va fer un cop de cap a la cara i diversos cops de puny al rostre”. El marit, en veure l’escena, va sortir de la barra per defensar la seva dona, i l’acusat va fer el mateix: cop de cap i cops de puny al rostre.
Ajuda del ví
Paral·lelament, l’amo del bar del davant va observar el que estava passant i va acudir ràpidament a sócorrer els seus col·legues, però inúltiment, perquè també va rebre. L’encartat va utilitzar la mateixa tècnica i li va donar un cop de cap que el va fer caure a terra. Sortosament, la policia local de Canovelles va aturar l’arrevatada de l’acusat. El balanç del comportament van ser punts de sutura per la mestressa; la pèrdua d’una dent i mitja d’una altra, punts de sutura i nas trencat pel marit i tres punts de sutura del llavi al veí que els va intentar socórrer.
Ara la fiscalia, reclama una pena de quatre anys de presó per un delicte greu de lesions i 3 anys de presó per dos delictes lleus de lesions (18 mesos per sengles delictes). A més, una ordre d’allunyament de mil metres entre l’acusat i les víctimes durant tres anys així com 840 euros pels danys causats.