Un terç de les consultes al Servei d’Atenció a la Víctima és per violència de gènere

Gairebé un terç de les consultes que rep el Servei Telemàtic d’Atenció a la Víctima del Delicte està relacionat amb la violència de gènere, segons les dades publicades pel Departament de Justícia. A molta distància se situen les consultes per delictes contra la propietat (18%), seguides per les agressions sexuals (8,32 %), la violència domèstica (7,74 %), les agressions físiques (5,59 %), les estafes (5,53 %) i les amenaces (2,62 %).

L’any passat es van gestionar 4.279 consultes, de les quals 3.738 va ser trucades i 541 correus electrònics. El balanç del servei, que gestiona Creu Roja, dibuixa un perfil molt clar sobre la persona que en fa ús: és una dona (el 75% de les víctimes ho eren), de nacionalitat espanyola (68% del casos) i d’entre 18 i 50 anys (55% de les consultes).

Consultes per saber quines opcions hi ha

La majoria de les consultes al Servei Telemàtic d’Atenció a la Víctima del Delicte es fan per saber quins serveis d’assistència i de suport està a disposició de les víctimes. Més de la meitat (54%) de les persones que truquen o hi contacten demanen a quin centre sanitari han d’anar per ser ateses, quina és la comissaria més pròxima per denunciar o quins serveis socials comunitaris tenen a l’abast per superar situacions complicades.

El Servei d’Atenció a la Víctima està operat per Creu Roja / Justícia

La segona consulta més habitual és on es pot interposar una denúncia (26%), seguida de la informació relacionada amb els serveis d’orientació jurídica (5%), la informació de contacte dels òrgans judicials (5%) i les relacionades amb l’assessoria jurídica sobre procediments que ja estan en marxa (4,7%).

Creix la necessitat de suport emocional

El nombre de persones que ha demanat suport emocional o psicològic ha augmentat un 4% en l’últim any, fins a les 569, fet que suposa un 15% de totes les consultes rebudes. En el 82% dels casos són dones les qui demanen ajuda.

El Servei Telemàtic d’Atenció a la Víctima del Delicte està format per un equip de professionals format per psicòlegs, criminòlegs i tècnics especialitzats, atén de dilluns a divendres, de 8 a 22 h, en sis llengües. Les víctimes s’hi poden posar en contacte per telèfon, al 900 12 18 84, o a través del correu electrònic, a l’adreça infovictimesdelicte@gencat.cat.