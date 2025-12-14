“Tot va ser molt, molt estrany”. Així ho va definir un dels agents de policia que van participar en un sobtat operatiu per resoldre un segrest i el robatori frustrat d’un milió d’euros en criptomonedes. El que semblava una baralla de veïns ha acabat amb una sucosa sentència de la secció desena de l’Audiència Provincial, en un cas centrat a Castelldefels però que amb arrels o connexions a Bèlgica, Israel, Austràlia i Dinamarca. El cas es remunta al 30 d’abril de 2024 i ara ha portat un ciutadà israelià i un altre de belga a la presó amb una condemna de quatre anys i tres mesos de presó per a cadascun, així com 3.780 euros entre multes, responsabilitat civil i danys morals a la víctima per segrest, robatori amb força i lesions.
Pel fet que es van practicar les detencions in fraganti semblava que el cas tindria una resolució ràpida, però l’agitada vida dels processats, que es trobaven en llibertat tot i la gravetat dels fets, va ajornar la vista oral el passat 30 d’abril, tot just un any després dels fets. Tot plegat perquè un dels acusats estava detingut per les autoritats d’Austràlia, però abans havia de donar explicacions a la justícia danesa que tenia una comissió rogatòria pendent sobre ell per un altre delicte.
Finalment, i gràcies a una sorprenent agilitat burocràtica, es va poder celebrar la vista el passat 16 de juliol. La sentència, amb data 23 de setembre, de 25 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, va ser confirmada a totes les parts la setmana passada. Una resolució que recull les declaracions dels implicats i un peritatge d’una polonesa experta en teràpies holístiques, amb detalls força curiosos que encara enfosqueixen més un assalt que, tot i l’objectiu d’un botí d’un milió d’euros en criptomonedes i l’experiència dels condemnats, es va executar amb una matusseria encomiable, amb un desgraciat intent de fugida inclòs. Tot plegat, el cas s’ha tancat sense aclarir quina trama hi ha al rerefons i sense decretar-ne l’expulsió dels condemnats del territori de l’Estat.
Del taxi a la tassa de porcellana
Segons ha quedat provat a la vista de les declaracions, la prova practicada i les testificals dels veïns i els policies que van actuar, els fets se situen a mig matí del 30 d’abril de 2024. Un dels dos acusats, Kani -dels quals el tribunal no n’ha volgut comunicar la identitat- es trobava a casa seva en un pis al centre de Barcelona quan l’altre acusat, You, a qui suposadament havia conegut una vegada i “només durant cinc minuts”, li va telefonar. Un inici de les declaracions que va sorprendre les tres magistrades de la secció, que ja n’han jutjat de tots els colors, perquè conèixer algú un dia, i durant cinc minuts, i que et telefoni per proposar-te robar un milió d’euros diguem-ne que no és gaire habitual.
En tot cas, una estona després de la trucada, You va recollir Kani amb un taxi i li va explicar que anirien a Castelldefels. Un cop al municipi i davant uns apartaments, van fumar una cigarreta i van acabar d’ordir el pla. Van trucar a la porta de l’apartament, un apartament turístic, d’on va sortir la víctima, Noor, que va saludar You, senyal que es coneixien, i van entrar. L’apartament tenia les persianes abaixades. Es van posar còmodes fins que li van demanar a la víctima posar llum a la foscor i obrir les persianes. Noor va complir amb el desig i va ser quan, amb la guàrdia baixa, li van estampar una tassa de porcellana força gran al cap i el van estabornir.
A cops i puntades de peu i un reconeixement facial que no funcionava
Un cop la víctima va caure a terra, el van atonyinar a puntades de peu. Quan el tenien ben atuït el van lligar de mans i peus i li van tapar la boca amb cinta americana. El van asseure en un sofà i li van posar un ganivet al coll. L’amenaça va ser clara: el matarien si no ordenava una transferència d’un milió d’euros en criptomonedes. Tot masegat i ple de sang, els dos condemnats van posar-li el telèfon mòbil davant del seu rostre per desbloquejar-lo amb el Fade ID i poder accedir a les carteres virtuals de criptomonedes. Les càmeres dels smarts-phones, però, no estan pensades per reconèixer rostres amb sang dels usuaris i els va costar Déu i ajuda que el dispositiu reconegués la cara fins per desbloquejar. Però quedava un detall, la doble seguretat d’un USB i la contrasenya que la víctima els havia de facilitar quan prou feina tenia a cridar. De passada, buscant l’USB van aprofitar per manllevar-li de la cartera 600 euros.
Tan forts van ser els crits, que els veïns van alertar la policia. De fet, un dels veïns, Josep Antoni, va baixar al passeig Marítim a aturar una patrulla perquè havia agafat por pels esgarips que venien del pis del costat. “Estic més segur al passeig que a casa meva”, els va etzibar en Josep Antoni. Els agents no s’ho van pensar dues vegades i la patrulla va accedir a l’immoble, al crit de “policia, obrin!”. Espantats, Kani i You van advertir Noor que no digués res que si deia alguna cosa, li tallarien el coll. Mentre li arrancaven la cinta americana, l’advertien que havia d’explicar que havia caigut accidentalment. A la vista de la manca de resposta, la policia va tirar la porta a terra i es va adonar del panorama. You, en veure els uniformats va cridar, “no aniré a la presó!” i va saltar pel balcó. Sense comptar que més policia els esperaria a baix i que llançar-se des d’una alçada d’un segon pis pot suposar prendre molt mal.
Condemnats
La víctima, que no parlava ni català ni castellà, va explicar als agents el que havia passat trucant a la seva dona perquè li fes de traductora. La cinta americana, l’adhesiu a les seves mans i canells, el rostre ensangonat, un ganivet de grans dimensions amb el mànec gris a terra, els artells enrojolats de You, dels cops que havia propinat a Noor, i un senyor que havia saltat d’un segon pis fent-se l’escàpol de la policia, van acabar de convèncer els Mossos d’arrestar els dos sospitosos i acabar d’aclarir el cas que ara ha acabat en sentència. Tant You com Kani van ingressar al jutjat deu mil euros de provisió per a la responsabilitat civil
De res ha servit, però, per al tribunal, l’al·legació de la suposada addicció de les drogues de You, o el curiós tractament de psicologia holística dirigit per una doctora polonesa que detallava la teràpia de millora que practicava per addicció a la marihuana, per reduir les penes. Les magistrades, que han evitat valorar el fosc currículum i les connexions internacionals dels implicats, han acabat condemnant You i Kani, no s’han empassat l’efecte de les drogues en el cas, han tirat pel dret i els han condemnat per un delicte d’extorsió, per una temptativa de robatori amb violència i intimidació, amb ús d’instrument perillós, un delicte de detenció il·legal i un delicte lleu de lesions. Per tot plegat, 4 anys i sis mesos de presó per a cadascun, 270 euros de multa, 510 euros de responsabilitat civil i 3.000 euros de responsabilitat civil.