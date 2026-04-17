Diu un vell mantra periodístic que la notícia és que un home mossegui un gos i no pas un gos a un home. Però els temps que corren, les coses encara poden anar un pas més enllà. Ho demostra el judici que es viurà el pròxim 24 d’abril a la secció vuitena de l’Audiència de Barcelona. És el cas de dos homes que es van mossegar entre ells perquè els seus gossos es van enganxar. Tots dos estan acusats pel ministeri fiscal d’un delicte de lesions, però un dels processats s’hi juga fins a quatre anys i mig de presó perquè de la mossegada que va proferir a l’amo de l’altra gos li va arrencar un dit.
Segons explica la fiscalia, en el seu escrit de qualificació dels fets aportats al Jutjat d’Instrucció número cinc de Rubí, els fets es van registrar el 12 de desembre de 2022. Eren al voltant de les nou del matí, quan els dos acusats passejaven sengles gossos per una pista forestal a tocar de la carretera E9, al terme municipal de Rubí (Vallès Occidental). Els animals, com acostumen a fer, van fer el que els toca, encarar-se i enganxar-se. Arran del que els Mossos bategen en els seus atestats la “intervenció” dels gossos els amos ens van embrancar en una discussió pujadíssima de to.
A cops i mossegades
En un principi, van ser insults. A poc a poc, els improperis van anar pujant de to amb un nivell d’agressivitat verbal elevadíssim. Fins que un dels acusats es va abraonar sobre l’altre i li va propinar un cop de puny que el va deixar estès a terra. Un cop a terra, va proferir-li puntades de peu per tot el cos. L’altre acusat que estava al terra, li va mossegar el segon dit de la mà esquerra i de la dentellada li va arrencar de soca-rel la tercera falange.
La fiscalia considera que tots dos van cometre un delicte de lesions, però cadascun de diferent intensitat. Així per l’amo que va mossegar i arrencar el dit demana quatre anys i mig de presó per un delicte de lesions que comporta la pèrdua d’un membre no principal del cos. A més d’una responsabilitat civil de 22.771.07 euros per les seqüeles i 9.595 euros per la curació de les lesions. A l’altra acusat, una pena de 900 euros de multa per un delicte de lesions lleu així com al pagament d’indemnització de 423,88 euros.