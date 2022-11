L’advocat de ‘La Manada’ vol una rebaixa de la pena per la llei del “sí és sí”

L’advocat de ‘La Manada’, Agustín Martínez, ha avançat que presentarà un recurs per reclamar una rebaixa de la pena per a un dels condemnats de la brutal violació en grup a una noia durant els Sanfermines del 2016 aprofitant la nova llei del “Només sí és sí”. Segons ha explicat Martínez, ja té gairebé enllestit el recurs per demanar una revisió de la condemna de 15 anys imposada pel Tribunal Suprem per un delicte continuat de violació amb l’agreujant de tracte vexatori i actuació conjunta amb dues o més persones.

En una entrevista a Canal Sur, l’advocat ha assegurat que només un dels seus representats es podria beneficiar de la reducció de la pena, tot i que no ha precisat qui seria. Malgrat tot, i amb el text de la nova llei en mà, l’únic a qui afectaria és Ángel Boza, que té una condemna de 15 anys que podria veure reduïda en un. La resta de joves també tenen condemnes per altres casos com els abusos sexuals de Pozoblanco i no podrien beneficiar-se de cap reducció de penes.

Advocat Manada a ‘El Programa de Ana Rosa’

Martínez ha defensat que la rebaixa de la condemna és “perfectament possible perquè s’han reduït els mínims de les penes i la sentència dicta en el seu moment pel Tribunal Suprem indicava que se li aplicava el mínim penal i, com que s’ha modificat, entenc que és més favorable l’aplicació de la norma actual”. El lletrat també ha rebutjat les crítiques contra els jutges de la ministra d’Igualtat, Irene Moreno, i ha titllat el nou text de “mala llei”.

Rebaixes de penes i excarceracions gràcies a la nova llei del “sí és sí”

Els tribunals han rebaixat almenys 11 condemnes d’abusos sexuals i han excarcerat cinc persones per l’aplicació de la nova llei del “només sí és sí”. Els experts calculen que s’hauran de revisar desenes o centenars de condemnes més, ja que la reforma del Codi Penal és “favorable al reu” i, per tant, els condemnats tenen dret a beneficiar-se dels canvis introduïts encara que ja tinguin una sentència.

De les reduccions de pena confirmades fins ara –que s’actualitzen cada dia–, n’hi ha quatre a Madrid, dues a les Illes Balears, dues a Galícia, un a Andalusia, un a Múrcia i un a Segòvia. Així mateix, de les cinc excarceracions dues són a les Balears, dues a Madrid i una a Galícia.