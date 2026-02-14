Un total de 24 anys de presó. Aquesta és la pena que reclama el ministeri fiscal per a un acusat de corrompre i agredir sexualment de manera continuada un menor de 16 anys que es trobava tutelat per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), ara reconvertida en Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA). El judici és previst per al dijous de la setmana entrant a la secció tercera de l’Audiència de Barcelona, després d’una instrucció dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Badalona.
Segons descriu el ministeri públic adscrit a la causa en el seu escrit de qualificació, entre el mes de març i abril de 2024 l’acusat va conèixer el menor, a qui va contactar a través del seu telèfon mòbil. La víctima, consumidor de substàncies estupefaents des dels 12 anys, estava aleshores tutelat per la DGAIA i residia en un centre de menors, el Centre d’Acollida CODA 1 de Barcelona. Una situació de vulnerabilitat que el processat, atès el criteri de la fiscalia arran de la instrucció, hauria aprofitat per perpetrar els delictes de què l’acusen.
“Consciència de vulnerabilitat”
Així, la fiscalia considera que l’encartat era “plenament conscient” de la “minoria d’edat, de l’especial situació de vulnerabilitat i de l’addicció a substàncies estupefaents” de la víctima. Unes circumstàncies que va “aprofitar” per lliurar-li drogues –sabent que el menor no tenia diners per adquirir-les en el mercat clandestí– “a canvi d’accedir a diverses pràctiques de naturalesa sexual”.
En concret, i seguint el relat de la instrucció, entre els mesos de març i abril de 2024, el menor “complint la voluntat del processat” es dirigia al seu domicili fins a “set vegades”, i un cop a l’habitatge, el “comminava a practicar-li una fel·lació” de manera agressiva. “Un cop el menor complia amb els designis del processat, aquest li proporcionava drogues”, assegura la fiscalia. Per exemple, a finals de juny de 2024, li va entregar trenta pastilles de MDMA. De fet, el 10 de juliol de 2025 es van intervenir en possessió del menor 17 d’aquestes trenta pastilles.
Un cop la policia va tenir coneixement dels fets arran de la troballa de les pastilles, es va ordenar, el 8 d’agost de 2024, una entrada i escorcoll al domicili de l’acusat, on van confiscar 4,62 grams de cocaïna del 86,2% de puresa, 0,5 grams de ketamina, 0,22 grams de cocaïna amb una riquesa del 84,7% i una bàscula de precisió. L’home va ser arrestat i va ingressar en presó provisional el 10 d’agost.
24 anys de presó i 10 anys de llibertat vigilada
Per a la fiscalia, els fets del quals està acusat el processat constitueixen un delicte de corrupció de menors, penat a l’article 188.4 del Codi Penal i un delicte contra la Salut pública agreujat per facilitar-lo a menors, de l’article 369 del Codi Penal, pel quals reclama 9 anys de presó i una multa de mil euros; i un delicte d’agressió sexual amb penetració agreujat per la situació de vulnerabilitat de la víctima, pel qual demana 15 anys de presó.
Així mateix, la fiscalia demana al tribunal imposar una mesura de llibertat vigilada durant 10 anys després del compliment de les penes i la privació de la patria potestat i una inhabilitació especial per a qualsevol activitat que impliqui menors. En el judici no hi haurà contacte visual entre l’acusat i la víctima.