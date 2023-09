La IA que dobla Plats Bruts i Jordi Pujol a l’anglès que s’ha fet viral

Els últims dies s’ha convertit en un autèntic fenomen viral a Twitter la web d’intel·ligència artificial que dobla qualsevol vídeo en català a l’anglès. Com no podia ser de cap altra manera, els usuaris de la plataforma de l’Elon Musk han començat a fer proves amb aquest web i han decidit doblar vídeos de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol o les millors escenes de l’emblemàtica ‘sitcom’ catalana Plats Bruts. En un fil de Twitter del fotògraf Pau Riba s’hi poden trobar vídeos de Pujol recitant la lletra de Jennifer, la cançó dels Catarres, o en Lopes de Plats Bruts explicant que el català prové de Les Homilies d’Organyà, una de les escenes més icòniques de la sèrie de TV3.

🤪 Provant la IA que et tradueix vídeos a diversos idiomes 🔠 amb clips virals.



1⃣ Les Homilies d'Organyà, de Plats Bruts



Obro enfilall 🧵 pic.twitter.com/vtRk6dScZ7 — Pau Riba (@socenpauriba) September 14, 2023

Més enllà dels vídeos d’en Lopes de Plats Bruts i l’expresident de la Generalitat, els usuaris també han volgut fer proves amb altres vídeos que han circulat molt per les xarxes, com ara el vídeo de “Sopa de venuts”, en el qual un fan de la primera època del grup gironí Sopa de Cabra criticava Gerard Quintana per haver fet una cançó en castellà. En aquest vídeo, però, no doblen el vídeo a l’anglès, sinó que ho fan al castellà, desvirtuant el significat original de la peça audiovisual. També han volgut fer proves amb el vídeo de la Patum de Berga conegut com “un polsim de ‘M’ i festa noi”. En aquest cas sí que el tradueixen a l’anglès, com si la conversa fos d’una festa pròpia d’Anglaterra.

L’aplicació amb la qual es doblen els vídeos

L’aplicació amb la qual s’han doblat de l’original a l’anglès tots aquests vídeos és rask.ia. Aquesta pàgina web permet traduir de manera totalment gratuïta fins a quatre arxius de vídeo diferents. Això sí, primer de tot cal registrar-s’hi. A banda de l’anglès, la intel·ligència artificial també permet doblar els vídeos a altres idiomes, com ara el castellà, el francès, l’italià, l’alemany, el portuguès, el xinès, l’hindi o el japonès.