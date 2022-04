El retrobament de Joel Joan i Jordi Sánchez 20 anys després de Plats Bruts

Joel Joan i Jordi Sánchez han protagonitzat un emotiu retrobament a les pantalles de televisió 20 anys després de la fi de Plats Bruts, la mítica sèrie de TV3 que els va catapultar a la fama. Eren una de les parelles televisives amb més feeling de la petita pantalla, però després de la sèrie van decidir seguir camins separats. Fa poc ja van coincidir a la catifa vermella d’Escape Room, l’últim projecte de Joel Joan, però ara han recuperat la vella sintonia que tenien per treballar junts en un anunci de televisió.

Solideo, empresa líder en el sector de l’energia fotovoltaica, ha estat l’artífex de l’emotiu retrobament entre els dos actors, que tornen a compartir plató per promoure la transició energètica i els avantatges de l’autoconsum elèctric com a font d’estalvi per a les empreses i les llars. Els carregadors de cotxes elèctrics, les plaques solars i sistemes de calefacció d’última generació són algunes de les noves tecnologies que permeten rebaixar la factura de l’electricitat i del gas.

“Tot comença fa un any, quan Joel Joan, actor icònic de la televisió i el teatre català, es converteix en la figura mediàtica de Solideo per recordar-nos a tots que les plaques solars són la solució a la factura de la llum“, expliquen des de la companyia. Ara, 20 anys després de l’última vegada que van compartir pla, Jordi Sánchez se suma a Joel Joan per detallar les bondats de l’autoconsum elèctric.

Un retrobament que no decebrà ningú

La companyia assegura que el resultat no decebrà ningú. “Passa el temps, però continuen igual”, diuen. “Si algú dubtava de la química entre els dos, el nou anunci de Solideo confirma que una bona causa, com són les energies renovables i l’autoconsum, pot fer el que semblava impossible: omplir d’alegria i nostàlgia totes les llars de Catalunya”.

L’anunci, un spot pensat al més pur estil de Plats Bruts, s’ha gravat per primera vegada a tot l’estat amb la tecnologia Atmos, el sistema de so més avançat que existeix en l’actualitat. “És el primer sistema híbrid de so envoltant, en què s’entrellacen els canals clàssics del so, encarregats de generar l’ambient immersiu que es coneixia fins ara, juntament amb objectes de so dinàmics –fins a 128 en total– que es poden col·locar en qualsevol part de la sala, amb total versatilitat de moviments i intensitat”.