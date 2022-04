L’indignant ‘truc’ d’un youtuber que insta a “lligar amb ties col·locades”

Un youtuber espanyol amb més d’un milió de seguidors a Twitter i tres milions a Twitch està en el focus de la polèmica després d’explicar durant un directe que els seus amics tenen un “supertruc” per lligar que consisteix en abusar de dones quan han begut. Aquest suposat truc, per tant, és esperar que les dones estiguin borratxes o col·locades per endur-se-les a casa. Concretament, les paraules del Xokas van ser les següents: “Jo tinc col·legues que no beuen i que eren així d’anar a lligar amb les ‘pibas’ i que a més es divertien molt emportant-se les que estaven col·locades. Era molt fàcil lligar, perquè, clar, una tia que generalment et veuria com un quatre et veu com un set. Llavors és molt més fàcil, al damunt tu estàs serè, mesures perfectament les teves paraules, chupao“.

Cómo vas a decir esto y no darte cuenta a los tres segundos de empezar a hablar de que no está bien 🤮🤮 pic.twitter.com/Kgbdy5RdtF — 🌸 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐨𝐲𝐚𝐬𝐡𝐚 🌸 (@aliciaouteiralf) April 11, 2022

El youtuber anava més enllà: “A prendre pel cul, sortia a lligar, sortia amb nosaltres i s’anava amb una ‘piba’ sempre”, deia durant un directe a Twitch que s’ha fet viral per normalitzar una actitud que pot ser fins i tot un delicte i lloar la tècnica del seu amic dient que era “un crack, un fora de sèrie, un puto pro”. “A riu regirat, guany de pescadors”, acabava la seva explicació poc abans que esclatés la polèmica a Twitter.

Dice "el Xokas" que ligar con una tía colocada es mucho más fácil y divertido y que, estos chicos, son unos putos cracks.



No es ligar, es abusar. No son "putos cracks" son agresores.



De nada. — Carla♀ (@carlagaleote) April 12, 2022

“Sola y borracha quiero llegar a casa” no se cantaba porque fuera pegadizo. Sino porque todas nos hemos topado con tipos como El Xokas y sus colegas. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) April 12, 2022

Frivolitzar amb la idea d’abusar de dones que han begut

Aquestes paraules han fet bullir les xarxes i les institucions. El Ministeri d’Igualtat està estudiant aquestes declaracions, que ja ha denunciat públicament. De fet, la secretària d’Estat d’Igualtat, Ángela Rodríguez, ha assegurat que està “atònita” per aquestes paraules que “frivolitzen amb la idea d’abusar de dones que han begut”. “Sense polítiques d’igualtat ni educació sexual la cultura de la violació es normalitza”, ha lamentat. El ministeri d’Irene Montero ha tret pit de la llei del només sí és sí com a eina per evitar aquestes situacions i ha carregat contra el Xokas per ser un mal exemple pels més joves, que tenen els youtubers i streamers com a referents.