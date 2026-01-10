Els Mossos d’Esquadra han efectuat càrregues policials contra els manifestants que aquest dissabte al vespre protesten a Sentmenat (Vallès Occidental) contra el desembarcament a Catalunya de l’organització ultradretana Núcleo Nacional, que ha inaugurat la seva primera seu al país. Entitats com la CUP, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Alerta Solidària o els Comitès de Defensa de la República (CDR) havien convocat a Barcelona una manifestació contra Núcleo Nacional, però en transcendir la ubicació de la seu, grups d’esquerres s’han concentrat a la localitat vallesana per rebutjar la presència dels ultres.
Núcleo Nacional havia anunciat amb un vídeo fet des de la plaça d’Espanya de Barcelona que aterrava a Catalunya amb l’obertura d’una delegació i afirmava estar “gaudint molt veient enrabiar rojos, progres i indepes”, però fins poc abans de l’inici de l’acte no ha informat que la localització final era una zona de naus industrials del municipi del Vallès Occidental. Els Mossos han preparat un dispositiu d’ordre públic per evitar que els manifestants poguessin arribar al lloc on se celebrava l’acte. Fonts del cos han detallat a l’ACN que l’acte ultra s’estava desenvolupant sense incidents.
La presència policial no era visible en un primer moment, però amb l’arribada dels antifeixistes els Mossos han desplegat diversos furgons de la Brigada Mòbil. Tanmateix, la Policia de la Generalitat prestarà atenció si durant l’acte es pronuncien proclames racistes o xenòfobes, però, d’altra banda, deixa clar que no pot actuar amb caràcter preventiu i prohibir la inauguració d’un local. Els centenars d’antifeixistes han arribat a pocs metres de la nau, però s’ha topat amb el cordó de seguretat desplegat pels Mossos d’Esquadra. Allà s’han viscut moments de tensió entre els agents i els manifestants que han apropat contenidors al cordó i els han llençat bengales mentre cantaven proclames contra els ultres. Els Mossos han aprofitat la càrrega per allunyar els manifestants d’aquell punt.
Un discurs xenòfob, homòfob i feixista
Nucleo Nacional va guanyar popularitat arran de les protestes davant de la seu del PSOE, situada al carrer Ferraz a Madrid, arran de l’aprovació de la llei d’amnistia i, d’altra banda, han intentat guanyar simpatitzants entre els afectats per la DANA de l’any 2024 al País Valencià. La formació ultradretana té un marcat discurs xenòfob, homòfob i feixista, i reivindica de dictadures com la de Franco o l’Alemanya nazi de Hitler. A més, ha fet gala de la violència i ha protagonitzat actes violents com una agressió a una acampada de suport a Palestina a la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Entre els assistents a l’acte, s’hi ha vist Ivan Chicano i Dídac González, condemnats per agressions i que han tingut causes judicials per pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i explotació sexual.