Los Mossos d’Esquadra han efectuado cargas policiales contra los manifestantes que este sábado por la noche protestan en Sentmenat (Vallès Occidental) contra el desembarco en Cataluña de la organización ultraderechista Núcleo Nacional, que ha inaugurado su primera sede en el país. Entidades como la CUP, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), Alerta Solidària o los Comités de Defensa de la República (CDR) habían convocado en Barcelona una manifestación contra Núcleo Nacional, pero al trascender la ubicación de la sede, grupos de izquierdas se han concentrado en la localidad vallesana para rechazar la presencia de los ultras.

Núcleo Nacional había anunciado con un vídeo hecho desde la plaza de España de Barcelona que aterrizaba en Cataluña con la apertura de una delegación y afirmaba estar «disfrutando mucho viendo enfurecer a rojos, progres y independentistas», pero hasta poco antes del inicio del acto no informó que la localización final era una zona de naves industriales del municipio del Vallès Occidental. Los Mossos han preparado un dispositivo de orden público para evitar que los manifestantes pudieran llegar al lugar donde se celebraba el acto. Fuentes del cuerpo han detallado a la ACN que el acto ultra se estaba desarrollando sin incidentes.

La presencia policial no era visible en un primer momento, pero con la llegada de los antifascistas los Mossos han desplegado varios furgones de la Brigada Móvil. Sin embargo, la Policía de la Generalitat prestará atención si durante el acto se pronuncian proclamas racistas o xenófobas, pero, por otro lado, deja claro que no puede actuar con carácter preventivo y prohibir la inauguración de un local. Los cientos de antifascistas han llegado a pocos metros de la nave, pero se han topado con el cordón de seguridad desplegado por los Mossos d’Esquadra. Allí se han vivido momentos de tensión entre los agentes y los manifestantes que han acercado contenedores al cordón y han lanzado bengalas mientras cantaban proclamas contra los ultras. Los Mossos han aprovechado la carga para alejar a los manifestantes de ese punto.

Un herido por las cargas de los Mossos d’Esquadra contra manifestantes antifascistas en Sentmenat / Jordi Borràs / ACN

Un discurso xenófobo, homófobo y fascista

Núcleo Nacional ganó popularidad a raíz de las protestas frente a la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz en Madrid, tras la aprobación de la ley de amnistía y, por otro lado, han intentado ganar simpatizantes entre los afectados por la DANA del año 2024 en el País Valenciano. La formación ultraderechista tiene un marcado discurso xenófobo, homófobo y fascista, y reivindica dictaduras como la de Franco o la Alemania nazi de Hitler. Además, ha hecho gala de la violencia y ha protagonizado actos violentos como una agresión a una acampada de apoyo a Palestina en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Entre los asistentes al acto, se ha visto a Ivan Chicano y Dídac González, condenados por agresiones y que han tenido causas judiciales por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y explotación sexual.