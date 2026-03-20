El Museu de les Aigües de Veolia celebra el Dia Mundial de l’Aigua amb una programació especial

El Museu de les Aigües de Veolia es prepara per a una de les cites més significatives del seu calendari: el Dia Mundial de l’Aigua. Amb motiu d’aquesta efemèride, el museu obrirà les portes durant tot el cap de setmana, del 20 al 22 de març, amb una programació especial plena d’activitats que fusionen la memòria històrica, la reflexió social i la divulgació ambiental.
Trobada pel Dia Mundial de l’Aigua
La programació arrencarà amb un acte especial dirigit a la ciutadania i a les associacions locals amb les quals Veolia treballa i col·labora. Durant la trobada es donaran cita experts de la companyia i representants institucionals de l’àmbit municipal per compartir experiències i coneixements sobre qüestions clau en la gestió de l’aigua per al futur dels territoris, en línia amb el lema de Nacions Unides per a aquest any: On flueix l’aigua, creix la igualtat.
L’acte, organitzat per Veolia i moderat pel periodista Toni Aira, comptarà amb la presència de Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona; Ana María Martínez, alcaldessa de Rubí; Laura Garcia, tinenta d’alcaldia de Drets Socials de l’Hospitalet de Llobregat; i Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat. A més, hi participarà Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Per part de la companyia, hi intervindran Daniel Tugues, director país de Veolia a Espanya; Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona; i Ignacio Escudero, director general d’Aigües de Barcelona.
Una joia fotogràfica inèdita: ‘Pels camins de l’aigua’
Un dels esdeveniments destacats del cap de setmana serà la inauguració de l’exposició fotogràfica Pels camins de l’aigua, una col·lecció inèdita del reconegut fotògraf Francesc Català-Roca. La mostra ofereix una mirada etnogràfica profunda sobre la relació de la societat espanyola amb l’aigua abans de la generalització de les xarxes de subministrament domèstic.
A través de l’objectiu de Català-Roca, els visitants podran viatjar per ciutats i zones rurals de tot el territori, testimoniant la duresa i la quotidianitat d’uns usos de l’aigua avui pràcticament oblidats. L’exposició posa un focus especial en la figura femenina, evidenciant com l’arribada de l’aigua a les aixetes de les cases no només va ser un avenç tècnic, sinó un autèntic element alliberador que va transformar la vida de milions de persones, en particular de les dones, reduint dràsticament el temps i l’esforç dedicat a aquesta tasca vital.
Un cap de setmana per a totes les edats
El Museu de les Aigües ha dissenyat una programació especial per a famílies. Durant tot el cap de setmana, s’organitzaran tallers experimentals i visites dinamitzades que posaran en valor la importància de l’aigua en el passat, el present i el futur, per conscienciar els més petits sobre la necessitat de preservar aquest recurs escàs en un context de canvi climàtic.
El patrimoni arquitectònic del museu
Enguany, la coincidència de l’Any Gaudí i el Congrés Mundial de l’Arquitectura situa el Museu de les Aigües de Veolia a l’epicentre de l’activitat cultural de la ciutat. Aquests dos esdeveniments posen en valor dos dels seus grans tresors patrimonials: la Cascada Gaudí, reconstruïda el 2019 pel museu, i el mateix edifici d’Amargós i Samaranch, una de les principals joies de l’arquitectura industrial catalana. Tots dos elements permeten projectar el museu com a referent en la preservació del patrimoni hídric.
Més de vint anys de divulgació i un milió de mirades entorn de l’aigua
Aquest Dia Mundial de l’Aigua coincideix amb un bon moment per a la institució. Després de més de 20 anys de portes obertes, el Museu de les Aigües de Veolia ha assolit la xifra simbòlica del milió de visitants. Aquesta fita el consolida com l’espai de referència per a la interpretació del patrimoni hidràulic català i un eix fonamental per a l’educació ambiental al país.
L’èxit de públic avala una trajectòria dedicada a apropar el cicle de l’aigua a la ciutadania des d’un vessant didàctic, tecnològic i humà, mantenint viu el llegat de les instal·lacions històriques que encara avui meravellen qui les visita.