El Museo de las Aguas de Veolia celebra el Día Mundial del Agua con programación especial

El Museo de las Aguas de Veolia se prepara para una de las citas más significativas de su calendario: el Día Mundial del Agua. Con motivo de esta efeméride, el museo abrirá sus puertas durante todo el fin de semana, del 20 al 22 de marzo, con una programación especial llena de actividades que fusionan la memoria histórica, la reflexión social y la divulgación ambiental.

Encuentro por el Día Mundial del Agua

La programación comenzará con un acto especial dirigido a la ciudadanía y a las asociaciones locales con las que Veolia trabaja y colabora. Durante el encuentro se darán cita expertos de la compañía y representantes institucionales del ámbito municipal para compartir experiencias y conocimientos sobre cuestiones clave en la gestión del agua para el futuro de los territorios, en línea con el lema de Naciones Unidas para este año: Donde fluye el agua, crece la igualdad.

El acto, organizado por Veolia y moderado por el periodista Toni Aira, contará con la presencia de Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona; Ana María Martínez, alcaldesa de Rubí; Laura Garcia, teniente de alcaldía de Derechos Sociales de l’Hospitalet de Llobregat; y Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat. Además, participará Sílvia Paneque, consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya. Por parte de la compañía, intervendrán Daniel Tugues, director país de Veolia en España; Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona; e Ignacio Escudero, director general de Aigües de Barcelona.

Una de las salas del Museo de las Aguas / Veolia

Una joya fotográfica inédita: ‘Pels camins de l’aigua’

Uno de los eventos destacados del fin de semana será la inauguración de la exposición fotográfica Pels camins de l’aigua, una colección inédita del reconocido fotógrafo Francesc Català-Roca. La muestra ofrece una mirada etnográfica profunda sobre la relación de la sociedad española con el agua antes de la generalización de las redes de suministro doméstico.

A través del objetivo de Català-Roca, los visitantes podrán viajar por ciudades y zonas rurales de todo el territorio, testimoniando la dureza y la cotidianidad de unos usos del agua hoy prácticamente olvidados. La exposición pone un foco especial en la figura femenina, evidenciando cómo la llegada del agua a los grifos de las casas no solo fue un avance técnico, sino un auténtico elemento liberador que transformó la vida de millones de personas, en particular de las mujeres, reduciendo drásticamente el tiempo y el esfuerzo dedicado a esta tarea vital.

Un fin de semana para todas las edades

El Museo de las Aguas ha diseñado una programación especial para familias. Durante todo el fin de semana, se organizarán talleres experimentales y visitas dinamizadas que pondrán en valor la importancia del agua en el pasado, el presente y el futuro, para concienciar a los más pequeños sobre la necesidad de preservar este recurso escaso en un contexto de cambio climático.

El patrimonio arquitectónico del museo

Este año, la coincidencia del Año Gaudí y el Congreso Mundial de la Arquitectura sitúa al Museo de las Aguas de Veolia en el epicentro de la actividad cultural de la ciudad. Estos dos eventos ponen en valor dos de sus grandes tesoros patrimoniales: la Cascada Gaudí, reconstruida en 2019 por el museo, y el mismo edificio de Amargós y Samaranch, una de las principales joyas de la arquitectura industrial catalana. Ambos elementos permiten proyectar el museo como referente en la preservación del patrimonio hídrico.

La cascada Gaudí / Veolia

Más de veinte años de divulgación y un millón de miradas en torno al agua

Este Día Mundial del Agua coincide con un buen momento para la institución. Después de más de 20 años de puertas abiertas, el Museo de las Aguas de Veolia ha alcanzado la cifra simbólica del millón de visitantes. Este hito lo consolida como el espacio de referencia para la interpretación del patrimonio hidráulico catalán y un eje fundamental para la educación ambiental en el país.

El éxito de público avala una trayectoria dedicada a acercar el ciclo del agua a la ciudadanía desde un enfoque didáctico, tecnológico y humano, manteniendo vivo el legado de las instalaciones históricas que aún hoy maravillan a quienes las visitan.