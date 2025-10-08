Plataforma per la Llengua continua endurint el to contra el Departament d’Educació i Formació Professional, en mans de la consellera Esther Niubó, per incrementar les hores de català a la secundària postobligatòria. Fa poc més de dues setmanes, l’ONG del català ja va presentar al·legacions sobre el nou decret curricular de batxillerat impulsat per la conselleria, ja que consideren que incompleix “el mandat parlamentari de recuperar les tres hores de classe de català” a la setmana a batxillerat. Aquest dimecres, coincidint amb el debat de política general, Plataforma per la Llengua, amb el suport de la plana major dels sindicats educatius del país, han presentat un manifest conjunt per reclamar les tres hores setmanals de català al batxillerat.
Fins a l’any 2008, a la secundària obligatòria es feien tres hores de català cada setmana. Ara bé, arran de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica d’Educació (LOE), les hores van quedar reduïdes a dues. Tenint en compte que la cartera d’ensenyament està treballant amb un nou decret sobre l’ordenació curricular de la secundària postobligatòria -el qual ha aixecat molta polseguera per la polèmica fusió de les assignatures de ciències-, els impulsors del manifest consideren que es tracta d’una “oportunitat d’or” per recuperar aquesta tercera hora: “És urgent prendre mesures concretes per millorar les competències de català pels estudiants de batxillerat, i l’augment de dues a tres hores és un primer pas necessari”, ha defensat la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, durant la lectura del manifest a la sala de premsa de la cambra catalana. En aquest sentit, l’entitat considera que la decisió de mantenir les dues hores de català es contradiu amb el posicionament del govern, que ha manifestat públicament la preocupació per l’estat de salut del català i, concretament, la seva voluntat d’enfortir la presència del català a l’escola.
Unió sindical en suport al manifest
El manifest presentat aquest dilluns, de la mateixa manera que les al·legacions sobre el decret que es van presentar el passat 22 de setembre, ha estat impulsat per Plataforma per la Llengua. Ara bé, aquesta iniciativa també té el suport de les diferents organitzacions sindicals del sector educatiu català. En concret, el manifest compta amb la signatura del sindicat majoritari, USTEC, el suport de Comissions Obreres (CCOO), la Unió General del Treball (UGT), la Intersindical, la Conferència Obrera Sindical (COS), el principal sindicat estudiantil del país, el SEPC, i un col·lectiu de professors de català.