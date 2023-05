Famílies de Corbera collen Educació perquè obri una nova línia a una escola

Nou conflicte per al Departament d’Educació, aquest cop a Corbera de Llobregat. Una vintena de famílies que volen que els seus fills vagin a l’escola Puig d’Agulles, la que els queda més a prop de la seva zona educativa, exigeixen a la conselleria que obri una nova línia a infantil per absorbir tota la demanda. L’escola oferia una vintena de places a infantil 3, però una quinzena ja les ocupen els germans de nens que van a aquesta escola, i tres estan reservades per nens amb necessitats especials (NESE). Per tant, catorze famílies -onze si finalment les places reservades per nens amb NESE es converteixen en ordinàries- no tenen plaça per l’escola que van demanar com a primera opció.

Una aula d’una escola en una imatge d’arxiu / EP

El centre on hauran d’anar si no obren una nova línia, fora de la seva zona educativa

Les famílies denuncien que no tenen dret a tria i que els seus fills es veuran obligats a anar a una escola fora de la seva zona educativa. Al seu municipi, hi ha tres escoles que tenen places, però el més segur és que acabin anant al Jaume Balmes, el centre que té més places perquè té dues línies. Aquesta és una opció que no satisfà les famílies, ja que l’escola queda fora de la seva zona educativa i s’haurien de desplaçar molt més lluny. Per això la petició que fan a la conselleria s’argumenta a partir de tres preceptes per al repartiment de places escolars: el dret dels pares a escollir el centre on van els seus fills, la proximitat geogràfica i el fet que el municipi sigui representatiu socioeconòmicament. Les famílies asseguren que compleixen dos dels tres preceptes i que, en el seu cas, el municipi compleix el tercer.