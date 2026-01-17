El Departament d’Educació, dirigit per la consellera Esther Niubó, ha esvalotat el galliner educatiu amb novetats sobre la configuració dels claustres de cara el curs vinent. Segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat El Món, les direccions de les escoles i instituts de Catalunya podran fer servir entrevistes per escollir alguns docents que formen part de la plantilla. Aquest és el mecanisme que es fa servir per cobrir les places perfilades -és a dir, les places d’una especialitat que requereixen un perfil concret de docent. Ara, però, el Departament d’Educació preveu que s’ampliïn els casos en què es pugui escollir un docent a través d’una entrevista, malgrat que no han concretat sobre quantes places s’aplicarà aquest mecanisme, ni sobre quines. Tot i la manca de concreció, la maniobra de la conselleria per al curs vinent ja ha posat en alerta els sindicats educatius.
“Ens sembla horrible. Com més plantilla es tria a dit, més peu es dona a què es produeixin discriminacions“, exclama el portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, en conversa amb aquest diari, que puntualitza que, així i tot, “segur que hi ha direccions que fan servir bé aquest poder”. “El problema, però, és que n’hi ha moltes altres que no el fan servir bé”, afegeix. En aquesta mateixa línia s’expressa la portaveu de la Unió General dels Treballadors (UGT), Lorena Martínez, que també es mostra molt en contra de la decisió del Departament de donar més poder a les direccions per “triar a dit” la seva plantilla: “Des del departament d’Educació no ens han dit res. Si això és així, la resolució que ho reguli, ha de passar per mesa sectorial”, denuncia la representant sindical.
La justificació d’Educació
Des de la conselleria d’Educació justifiquen aquesta decisió per al curs vinent amb la voluntat de reforçar l’escola inclusiva, especialment perquè les direccions puguin incorporar al centre docents que s’adeqüin a les necessitats del seu projecte educatiu. De fet, per reforçar la inclusiva, la conselleria ampliarà el nombre de perfils -és a dir, d’especialitats- que es poden acreditar per accedir a una plaça de suport intensiu d’escolarització inclusiva (SIEI), d’aules hospitalàries, de places de psicopedagogia i de programes de formació i inserció. És a dir, Educació justifica la seva decisió en pro de potenciar l’escola inclusiva. Per als sindicats, però, potenciar l’escola inclusiva no requereix donar més poder de tria a les direccions per configurar les seves plantilles. Al contrari. “Com més es tria a dit, més discriminacions hi ha. I això és terrible, i més encara per a l’educació pública del país”, sentencia Marc Martorell. En aquest sentit, la portaveu de la UGT també argumenta que “l’accés a obtenir plaça a l’escola pública ha de respectar sempre el mèrit, la igualtat i la capacitat”, cosa que no es produeix amb les entrevistes personals que planteja Educació.
Per als sindicats, en lloc de donar més poder a les direccions, la solució depèn d’abaixar les ràtios. Aquest és un dels posicionaments de consens de les organitzacions sindicals del sector, que critiquen que la conselleria no ha dotat de prou recursos el desplegament de l’escola inclusiva. Els sindicats han deixat clar en diferents ocasions que la complexitat de les aules s’ha accentuat molt en els últims anys, però que l’administració catalana no els ha donat les eines suficients per fer-li front: “S’han d’abaixar les ràtios i posar més personal. Necessitem més gent a l’aula, és així de senzill”, exclama el portaveu de la Intersindical. De fet, aquesta és una de les principals reclamacions que han posat sobre la taula els mestres i professors del país en les diverses manifestacions que han dut a terme des que Esther Niubó és responsable de la conselleria -unes reclamacions que també van deixar clares en les anteriors legislatures. Malgrat la seva insistència, es tracta d’un conflicte que continua sense resoldre’s.
El decret de plantilles, en el punt de mira
El darrer moviment del Departament d’Educació ha tornat a posar en el punt de mira el polèmic decret de plantilles, molt criticat per part de la comunitat educativa. En concret, el Decret 39/2014, atribueix a les direccions dels centres educatius públics “la facultat d’intervenir en la definició de la plantilla docent i en l’assignació de perfils singulars a determinats llocs de treball d’acord amb el projecte educatiu”. És a dir, que les direccions de centre poden definir lliurement i perfilar algunes places, com per exemple ensenyar matemàtiques en anglès. Totes aquestes places ja es cobreixen a través d’una entrevista, una qüestió molt criticada pels sindicats, ja que consideren que això dona carta blanca a les direccions dels centres a “triar a dit” la seva plantilla, sense necessitat d’haver de seguir l’ordre marcat a la borsa de treball.
Originàriament, les entrevistes només es podien fer per cobrir aquestes places perfilades a través del decret de plantilles. Fa dos anys, quan el departament estava en mans de l’exconsellera Anna Simó, els sindicats ja es van alçar en massa contra aquest decret, ja que es van viure molts moments de tensió per una gestió “caòtica” de les adjudicacions de places. Malgrat que la conselleria ha anat afinant aquest procés, el decret de plantilles continua sent un focus de conflicte amb les organitzacions sindicals. A més, ara, en plena guerra per les condicions laborals, Educació ha decidit ampliar-ne l’abast per reforçar l’escola inclusiva, cosa que encara tensa més la fràgil relació entre els sindicats i la consellera.