Els estudiants de sisè de primària i de quart d’educació secundària obligatòria (ESO) de Catalunya parlen millor en castellà que en català. Aquesta és una de les grans conclusions que s’extreu dels resultats de les proves d’expressió oral, les quals va dur a terme la conselleria d’Educació el maig de l’any passat, i que s’han presentat aquest dimarts al migdia. Malgrat que des de la cartera d’ensenyament destaquen que els resultats obtinguts en aquestes avaluacions són bons, les xifres mostren que prop d’un 40% dels alumnes assoleixen un nivell notable en les dues llengües, però si es miren els que aconsegueixen un assoliment excel·lent o els que no assoleixen les competències sí que hi ha diferències més destacades entre les dues llengües. En concret, el percentatge de “no assoliment” s’enfila fins al 3,4% en lèxic en català a sisè, mentre que en castellà és del 0,8%. En aquest sentit, a quart d’ESO, un 4,8% no té les competències en lèxic català assolides, mentre que la xifra baixa fins a l’1,4% en el cas del castellà.
Tot i els resultats, la consellera d’Educació, Esther Niubó, en fa una valoració optimista: “Sabem que hi ha marge de millora i les dades no signifiquen que ens hàgim de conformar. Però sí que vol dir que, com ja m’hauran sentit dir diverses vegades, el sistema no està condemnat al derrotisme, i que hi ha, ja avui, unes bases sòlides sobre les quals podem treballar. Hem de poder destacar allò que sigui positiu i, al mateix temps, treballar en aquells aspectes que tenen més marge de millora”, ha argumentat davant els diputats del Parlament de Catalunya. En català, tal com es desprèn dels resultats, només un 67,3% dels estudiants de primària fan servir un “vocabulari variat”. En canvi, un 29,3% utilitza expressions i vocabulari bàsics, amb repeticions, i fa “interferències d’ús social molt freqüents”, com ara el bueno o el pues. En el cas de castellà, a diferència del català, un 82,2 % els estudiants de primària fa servir expressions lèxiques variades. És a dir, els alumnes de sisè de primària tenen més riquesa lingüística en castellà que en català.
Optimisme a Educació malgrat els resultats
Si s’analitzen els resultats segons la complexitat del centre, l’assoliment notable continua sent el més nombrós a sisè, tot i que s’observen algunes diferències segons els elements analitzats. Així, els centres educatius de complexitat alta són els que inclouen més alumnes en el nivell satisfactori d’assoliment, amb proporcions que varien des d’un de cada quatre alumnes en interacció, fins a dos de cada cinc en el lèxic i la morfosintaxi en català. En aquesta línia, el percentatge d’alumnes que no ha assolit les competències en alguns dels ítems se situa al voltant del 6,5% en lèxic, morfosintaxi i fluïdesa. La fonètica i la fluïdesa són els dos elements avaluats de l’expressió oral on s’observen més diferències en el percentatge d’alumnes situat en el nivell d’excel·lència entre els centres de complexitat baixa i els d’alta. En xifres, hi ha un 48,7% d’alumnes amb aquest nivell en fonètica als centres de baixa complexitat, mentre que són el 20,9% en els d’alta complexitat. Malgrat les diferències en el nivell de català i castellà dels estudiants, la titular de la cartera d’ensenyament s’ha mostrat optimista, ja que considera que estableixen unes “bases sòlides” sobre les quals treballar i rellançar el nivell de l’alumnat -prioritat per al govern de Salvador Illa.